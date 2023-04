Botify intègre ChatGPT pour démultiplier ses capacités d'intelligence artificielle





Botify, plateforme leader du référencement naturel, lance Botify Assist, une suite d'outils alimentés par ChatGPT. Cette offre inédite combine la puissance de l'API GPT-4 au modèle de données unique de Botify ; elle renforce les fonctionnalités d'IA existantes et offre une analyse et des recommandations supplémentaires - pour un impact encore plus grand sur le référencement des marques. Cette intégration donne les moyens aux entreprises de prendre leurs décisions stratégiques encore plus rapidement et de déployer toujours plus d'optimisations sur leurs contenus à grande échelle - leur permettant ainsi de continuer à être visibles dans cette nouvelle ère de la recherche.

Le référencement naturel est en passe de devenir le canal préféré des spécialistes du marketing digital. Une récente étude de Gartner révèle que les CMO utilisent son potentiel pour amplifier leurs autres efforts de marketing en ligne, avec une augmentation attendue de 45 % des investissements, soit en moyenne 9 % du budget marketing total.

Les capacités enrichies de Botify fournissent un niveau d'analyse et d'information approfondi qui donne aux marques de nouvelles pistes d'optimisation et la possibilité de les mettre en place avec encore plus de rapidité, de pertinence et de précision. Avec Botify Assist, les utilisateurs de la plateforme ont désormais accès à :

Un assistant de recherche personnalisé qui aide les utilisateurs à trouver la bonne information dans la plateforme Botify, et ses plus de 1000 indicateurs, en posant des questions simplement par écrit. L'outil utilise une technologie avancée qui fournit des résultats en temps réel sans avoir besoin de requêtes ou de filtres de recherche compliqués. L'interface conviviale, semblable à un chat, permet à chacun de trouver rapidement les réponses dont il a besoin.

qui aide les utilisateurs à trouver la bonne information dans la plateforme Botify, et ses plus de 1000 indicateurs, en posant des questions simplement par écrit. L'outil utilise une technologie avancée qui fournit des résultats en temps réel sans avoir besoin de requêtes ou de filtres de recherche compliqués. L'interface conviviale, semblable à un chat, permet à chacun de trouver rapidement les réponses dont il a besoin. Des recommandations d'optimisation de contenu assistées par IA pour aider les rédacteurs de contenu à créer un contenu web plus adapté, plus performant pour une plus grande visibilité. En s'appuyant sur l'analyse des pages, Botify Assist fournit des propositions sur mesure pour améliorer les titres et les méta-descriptions des pages de destination stratégiques, ainsi que pour identifier les lacunes dans les contenus et recommander sujets et mots-clés supplémentaires - stimulant ainsi la visibilité et l'autorité de la marque.

Déjà partenaire de Microsoft Bing pour promouvoir l'indexation en temps réel des pages les plus importantes de ses clients, Botify intègre désormais l'intelligence générative de Bing pour offrir encore plus de valeur à leurs équipes.

L'intelligence artificielle réécrit les règles du référencement naturel, en particulier la façon dont les résultats sont triés et résumés via de nouveaux modèles de langage. Avec le temps, il deviendra impossible pour les sites web d'entreprise de suivre le rythme du changement et la demande des consommateurs sans l'aide de l'IA. En adoptant les avancées technologiques cruciales qu'elle apporte à la recherche, Botify fournit désormais à ses clients toute la puissance indispensable de ChatGPT pour permettre un référencement naturel à la fois rapide et efficace.

"Avec l'introduction de l'IA générative, les marques peuvent répondre aux attentes des consommateurs plus rapidement et avec plus de précision que jamais", a déclaré Adrien Menard, cofondateur et CEO de Botify. "L'IA est à la base de nos innovations depuis le tout début, embrasser la promesse de ChatGPT était donc un choix évident. Ayant toujours été en tête des innovations en matière de recherche organique, Botify reste déterminé à dessiner l'avenir de l'industrie et est ravi d'offrir ces fonctionnalités de pointe à nos clients."

À propos de Botify

Botify, plateforme de référencement naturel, permet aux marques les plus ambitieuses de maximiser leur visibilité, leur autorité et leur rentabilité durablement. S'appuyant sur un modèle de données unique, Botify permet des analyses approfondies et une meilleure compréhension de ce qui se cache derrière le ROI du référencement naturel. En tant que leader de l'innovation SEO, Botify a la confiance de plus de 500 marques prestigieuses, dont Expedia, L'Oréal, Crate & Barrel, Conde Nast, Groupon, Github, Carvana, FNAC Darty, The New York Times, qui ont toutes réussi à tirer parti du référencement naturel pour multiplier leurs résultats et augmenter leur chiffre d'affaires sur le long terme.

Communiqué envoyé le 4 avril 2023 à 08:10 et diffusé par :