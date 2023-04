Achat de Freedom Mobile par Vidéotron : les syndiqués québécois inquiets





MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - Quoiqu'heureux de voir leur employeur devenir le 4e fournisseur de services sans fil au Canada, les syndiqués de Vidéotron soulignent quelques inquiétudes concernant l'achat de Freedom Mobile.

Cette acquisition, qui a eu lieu dans le cadre d'une transaction plus importante fusionnant le géant Shaw à Rogers, permettra de réduire les tarifs d'au moins 20 % dans l'Ouest du pays grâce à l'arrivée de Vidéotron. Par ailleurs, 3 000 nouveaux emplois seront créés par Rogers dans l'Ouest canadien d'ici 5 ans et devront être maintenus pour au moins dix ans par la suite.

« Il y a une iniquité entre la transaction Shaw/Rogers et Vidéotron/Freedom. Dans le premier cas, il y a une protection précise concernant l'embauche d'employés et dans le deuxième, c'est très flou. Les syndiqués se demandent pourquoi les emplois dans l'ouest profitent d'une plus grande protection que les emplois au Québec. Est-ce parce que les travailleuses et travailleurs de Vidéotron sont syndiqués? » se demande Nick Mingione, président du Syndicat des employé.e.s de Vidéotron (SCFP 2815).

Par cette transaction, Vidéotron a démontré être une compagnie aux reins solides. En plus d'avoir investi 830 millions de dollars pour des licences de spectre en 2021, l'entreprise a déboursé 2,85 milliards pour l'acquisition de Freedom Mobile. Pendant ce temps, l'érosion du nombre de personnes salariées chez Vidéotron est inquiétante. L'entreprise demande en plus à ses quelques 300 employé.e.s de l'Outaouais qui sont en négociation de se serrer la ceinture.

« On nous demande des concessions importantes, notamment d'accepter la sous-traitance illimitée alors que l'entreprise a recours à des sous-traitants à l'étranger. C'est inacceptable ! En plus, aucune garantie n'a été donnée sur le plan des emplois au Québec. Il ne faudrait pas que ce soit finalement les Québécoises et Québécois qui paient collectivement pour les réductions de tarifs du sans-fil dans l'Ouest, », s'inquiète le président du syndicat.

Le Syndicat de Vidéotron demandera une rencontre avec le ministre afin de le sensibiliser à ces enjeux.

