/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Fraser soulignera les crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie propre au nombre des engagements pris dans le cadre du budget de 2023/





SUDBURY, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, soulignera les crédits d'impôt à l'investissement pour l'économie propre au nombre des engagements pris dans le cadre du budget de 2023 visant à bâtir une économie propre et à créer de bons emplois pour la classe moyenne. Le ministre sera accompagné de Marc G. Serré, député de Nickel Belt, et de Viviane Lapointe, députée de Sudbury.

Date : Le mardi 4 avril 2023

Lieu : Ionic Mechatronics

95, chemin Mumford

Lively (Ontario) P3Y 1L1

Heure de l'annonce : 11 h (HNE)

Notes à l'intention des médias

Les médias qui assistent à l'événement en personne et souhaitent enregistrer des séquences vidéos (caméras seulement) sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 15 (HNE) pour se préparer à l'enregistrement entre 10 h 30 et 11 h (HNE).

Les médias qui assistent à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 45 (HNR)

