Finance Incorporated Limited lance La solution de surveillance des transactions alimentée par IA de ThetaRay

Finance Incorporated Limited, un fournisseur d'accès aux services de monnaie électronique, annonce aujourd'hui avoir sélectionné la solution de surveillance des transactions alimentée par IA de ThetaRay pour renforcer son cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et développer ses activités, tandis que le volume des données liées aux transactions ce cesse d'augmenter.

L'accord conclu avec ThetaRay pour la mise en oeuvre de la solution SONAR alimentée par IA en tant que service permettra à Finance Incorporated Limited d'intégrer de multiples ensembles de données pour assurer la surveillance des transactions sur la base des risques, et d'accroître considérablement la précision des opérations liées à la lutte contre le blanchiment. Le moteur d'apprentissage automatique sophistiqué de ThetaRay réduit par ailleurs de façon notable les faux positifs, de jusqu'à 99 %, tout en augmentant la capacité automatique de détection de nouvelles typologies au fur et à mesure qu'elles se présentent.

Cette collaboration signe l'entrée de ThetaRay sur le marché malte de la fintech.

Finance Incorporated est une institution maltaise spécialisée dans la monnaie électronique qui exploite les marques iPaymix, Paymix Pro et Paymix VIA, et offre des services de comptes, de paiements et de cartes aux entreprises, aux particuliers et aux établissements financiers.

« Notre activité repose entièrement sur la confiance. Nous rendons à nos clients la confiance qu'ils nous accordent en plaçant les exigences réglementaires au coeur de nos opérations. Dans notre recherche de la plateforme idéale pour la surveillance des transactions, nous avions pour principale préoccupation de répondre aux besoins de nos clients de la façon la plus robuste possible, » déclare Noel Bartolo, chef de la conformité de Finance Incorporated Limited.

« Ce partenariat avec ThetaRay illustre la détermination de Finance Incorporated Limited à demeurer à l'avant-garde dans toutes ses activités. La technologie de surveillance des transactions alimentée par l'IA garantit quant à elle le renforcement du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux de Finance Incorporated Limited et sa pérennisation, tout en lui offrant la possibilité d'évoluer. »

Grâce à son puissant coeur d'apprentissage automatique, le système SONAR de ThetaRay s'enrichit de la quantité considérable de données liées aux transactions traitées chaque jour par Finance Incorporated Limited. Cela confère au système une aptitude inhérente à s'adapter et à croître avec l'entreprise afin de suivre son évolution.

« Les services financiers novateurs de Financial Incorporated Limited redéfinissent le marché dans son ensemble, » déclare Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « La nouvelle ère du numérique exige des outils de nouvelle génération basés sur l'IA pour gérer le volume phénoménal des transactions financières mondiales. Les vecteurs de crimes financiers peuvent évoluer en quelques secondes. Le système d'IA avancé de ThetaRay emploie l'IA augmentée et non supervisée, ce qui en fait la seule solution capable d'identifier à la fois les activités criminelles connues et inconnues. Les fintechs et les établissements bancaires peuvent ainsi renforcer la confiance dans leurs transactions et accroître leurs revenus. »

Selon M. Bartolo, le système d'IA de ThetaRay a déjà appris à partir d'une quantité stupéfiante de données historiques issues de multiples points de données, en détectant des schémas de comportements normaux ainsi que des exemples d'activités non conformes. Le système traditionnel fondé sur les règles est par définition dépassé dès sa mise en oeuvre, tandis que la nouvelle plateforme alimentée par l'IA affine son processus décisionnel parallèlement à la croissance de l'entreprise et assure une pertinence constante.

À propos de Finance Incorporated Limited

Finance Incorporated Limited est une institution spécialisée dans la monnaie électronique basée à Malte, qui exploite les marques iPaymix, Paymix Pro et Paymix VIA et offre des services de comptes, de paiements et de cartes aux entreprises, aux particuliers et aux établissements financiers. La société est autorisée et réglementée par l'autorité malte des services financiers.

La Société participe par ailleurs au réseau de paiement SEPA, est membre de la fédération européenne des établissements de paiement, de l'alliance pour l'innovation des paiements de la NACHA et de la SMI ? Sustainable Markets Initiative, et une fière partisane de la charte Terra Carta, qui vise à rassembler les individus et la planète en conférant des droits fondamentaux et une valeur à la Nature afin de produire un impact durable et d'offrir un héritage concret à la génération présente.

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse financeincorp.com.

À propos de ThetaRay

La solution de surveillance des transactions SONAR alimentée par IA de ThetaRay, basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux sociétés fintech d'élargir leurs opportunités commerciales grâce à des paiements transfrontaliers sûrs et fiables. Cette solution révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de mise en conformité et augmente la couverture des risques. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes hautement hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de faux positifs et des taux de détection élevés incomparables de ThetaRay.

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse www.thetaray.com.

