Pinnacle Pet Group s'apprête à étoffer sa présence au Royaume-Uni avec l'acquisition d'Animal Friends





Pinnacle Pet Group (« PPG »), l'un des principaux fournisseurs paneuropéens d'assurance pour animaux de compagnie avec JAB Holding Company en tant qu'actionnaire majoritaire, annonce aujourd'hui le rachat d'Animal Friends Investments Ltd, qui détient à 100 % Animal Friends Insurance Services Ltd (« Animal Friends »), un fournisseur multi-primé d'assurance pour animaux de compagnie basé au Royaume-Uni, à Correlation One Holdings Ltd (« Correlation »).

Animal Friends est un intermédiaire en assurance spécialisée avec plus de 400 employés et 25 ans d'expérience offrant une couverture d'assurance pour animaux de compagnie abordable avec un service à la clientèle de premier plan. Animal Friends couvre plus de 1 100 000 chats, chiens et chevaux au Royaume-Uni et a aidé des organisations caritatives de protection sociale et des organisations de conservation dans le monde entier.

« Depuis sa création en 1998, l'approche unique d'Animal Friends en matière d'assurance pour animaux de compagnie a sauvé des milliers d'animaux, inspiré des changements positifs dans le secteur et protégé des écosystèmes vulnérables dans le monde entier » déclare Dirk Beeckman, PDG du portefeuille d'assurance pour animaux de compagnie de JAB. « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'Animal Friends au sein de la famille PPG et de développer plus encore ses services primés et son approche socialement responsable. »

Dans le cadre de la famille PPG, Animal Friends visera à renforcer sa marque, son expertise et ses services afin d'élargir sa portée au Royaume-Uni et sur de nouveaux marchés européens.

Westley Pearson, PDG d'Animal Friends : « Pinnacle Pet Group est une nouvelle maison prometteuse pour Animal Friends. Notre activité s'est développée au cours des cinq dernières années et cette acquisition est une prochaine étape toute naturelle, qui vient renforcer encore notre position de principal fournisseur d'assurance pour animaux de compagnie sur le marché britannique. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec JAB et PPG, de promouvoir ensemble le changement dans le secteur et de trouver de nouvelles façons d'améliorer la vie des animaux de compagnie et des propriétaires d'animaux de compagnie. »

Suite à la vente d'Animal Friends à PPG, PPG et Correlation formeront un partenariat à long terme pour stimuler la croissance et l'innovation dans l'assurance pour animaux de compagnie, notamment par le biais de Waggel, une assurtech à croissance soutenue au Royaume-Uni ; de Vet-AI, un fournisseur de télésanté vétérinaire ; de Biscuit, une plateforme innovante de récompenses et de mesures incitatives pour les propriétaires d'animaux de compagnie ; et de Kozoo, un acteur émergent sur le marché français de l'assurance animale domestique.

« Conformément à l'augmentation constante de la propriété d'animaux de compagnie, le marché britannique de l'assurance pour animaux domestiques a connu une période de croissance constante au cours de la dernière décennie et a encore accéléré la souscription d'assurances », déclare Michael Thorpe, directeur général, Correlation Risk Partners. « Notre partenariat avec Pinnacle Pet Group rassemble deux équipes hautement expérimentées qui, combinées à la profondeur et à la portée internationale du portefeuille de PPG, nous permettront d'étoffer nos offres d'assurance pour animaux de compagnie et nos services connexes. »

PPG a été créé en 2021 pour fournir aux propriétaires et aux animaux l'accès aux meilleures assurances et soins disponibles au Royaume-Uni et en Europe. L'acquisition d'Animal Friends est soumise aux conditions de clôture usuelles, y compris les approbations réglementaires en vigueur.

Depuis son lancement en 1998, Animal Friends renouvelle son engagement indéfectible à sauver des animaux, à inspirer le changement et à protéger l'avenir des écosystèmes vulnérables, aux niveaux national et international. À ce jour, Animal Friends a fait don de plus de 7,8 millions GBP à plus de 700 organisations caritatives animales, allant de campagnes communautaires à grande échelle à des initiatives plus modestes et à des projets ponctuels.

À propos de Pinnacle Pet Group

Pinnacle Pet Group (« PPG » ou le « Groupe ») est un chef de file paneuropéen de l'assurance pour animaux de compagnie contrôlé par JAB Holding Company. Le Groupe propose une gamme exhaustive de produits et de services d'assurance pour animaux domestiques destinés aux propriétaires d'animaux, partenaires de distribution, éleveurs, refuges et vétérinaires. Le Groupe a été créé en 2021 dans le cadre d'une co-entreprise avec BNP Paribas Cardif.

