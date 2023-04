OKX et Rúben Dias, joueur de Manchester City, lancent « Train Like Dias » dans le métavers





VICTORIA, Seychelles, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- OKX , deuxième échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échange et entreprise technologique Web3 de premier plan, a présenté aujourd'hui « Train Like Dias », sa première expérience immersive de métavers pour les supporters, le « collectif OKX », avec l'ambassadeur d'OKX et le joueur de Manchester City, Rúben Dias.

« Train like Días » permet aux supporters de suivre certaines des techniques d'entraînement préférées de Rúben Días et de bénéficier de ses conseils en matière d'entraînement et de performance dans le métavers du collectif OKX. Rúben Días joue à Manchester City depuis 2020 et dans l'équipe nationale du Portugal depuis 2018.

Le collectif OKX est un environnement métavers virtuel unique qui permet aux supporters de participer au Web3 en personne et d'accéder à du contenu spécial des joueurs de Manchester City Alex Greenwood, Ilkay Gündo?an, Jack Grealish et Rúben Dias.

Rúben Dias a déclaré : « Le collectif OKX est un moyen unique de faire passer les interactions avec les supporters au niveau supérieur. Grâce au métavers, nous pouvons donner aux supporters du monde entier un aperçu de la façon dont je me prépare pour les jours de match et peut-être comment ils peuvent améliorer leur propre jeu. »

Haider Rafique, Directeur monde du marketing chez OKX, a indiqué : « Les possibilités offertes par le Web3 sont vastes et la seule limite est celle de notre imagination. La façon dont "Train Like Días" rapproche Rúben de ses supporters est un excellent exemple de ce que permet cette technologie. Le collectif OKX ne fait que commencer, et nous sommes impatients de révéler ce qu'Alex Greenwood, Ilkay Gündo?an et Jack Grealish ont en réserve pour les supporters plus tard dans la saison. »

Les supporters qui visiteront le collectif OKX auront accès à des expériences spéciales conçues autour du style de jeu et des intérêts personnels de chaque joueur. Outre des contenus d'entraînement exclusifs, ces expériences comprendront également de la musique et des expériences numériques basées sur les NFT. Dans le métavers, les supporters peuvent également participer à des concours pour gagner des prix exceptionnels, notamment des entrées pour assister aux entraînements de l'équipe, des billets pour les matchs et bien plus encore.

Pour accéder au métavers du collectif OKX, il suffit de cliquer sur le lien okx-metaverse.com et de créer son avatar personnalisé.

OKX est le partenaire officiel du Manchester City Football Club pour la saison 2022/23.

À propos d'OKX

OKX est une entreprise technologique de premier plan qui construit l'avenir du Web 3.0. Reconnue comme l'une des plateformes d'échange de cryptomonnaies les plus rapides et les plus fiables pour les investisseurs et les traders professionnels du monde entier, la bourse de cryptomonnaies d'OKX est la deuxième plus grande au monde en termes de volume d'échange et suscite la confiance de plus de 50 millions d'utilisateurs.

Les principales solutions d'autosuffisance d'OKX comprennent l'OKX Wallet, compatible avec le Web 3.0, qui permet aux utilisateurs de mieux contrôler leurs actifs tout en élargissant l'accès aux bourses décentralisées, aux places de marché NFT, à la finance décentralisée, à la finance de jeu et à des milliers d'applications décentralisées.

OKX est partenaire d'un certain nombre de marques et d'athlètes de premier plan, notamment : Manchester City F.C., champion de la Premier League anglaise, McLaren Formula 1, le Tribeca Festival, le golfeur Ian Poulter, l'athlète olympique Scotty James et le pilote de F1 Daniel Ricciardo.

OKX s'engage à faire preuve de transparence et de sécurité et publie sa preuve de réserves tous les mois.

Pour en savoir plus sur OKX, téléchargez notre application ou rendez-vous sur : okx.com

Clause de non-responsabilité

CETTE ANNONCE EST FOURNIE À DES FINS D'INFORMATION UNIQUEMENT. ELLE N'EST PAS DESTINÉE À FOURNIR DES CONSEILS D'INVESTISSEMENT, FISCAUX OU JURIDIQUES, ET NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE OFFRE D'ACHAT, DE VENTE OU DE DÉTENTION D'ACTIFS NUMÉRIQUES. LES ACTIFS NUMÉRIQUES, Y COMPRIS LES STABLECOINS, IMPLIQUENT UN DEGRÉ ÉLEVÉ DE RISQUE, PEUVENT FLUCTUER CONSIDÉRABLEMENT ET PEUVENT MÊME SE DÉVALORISER. OKX N'EST PAS RÉGLEMENTÉE PAR LA FCA ET, PAR CONSÉQUENT, LES PROTECTIONS TELLES QUE LE SERVICE DE MÉDIATION FINANCIÈRE OU LE SYSTÈME DE COMPENSATION DES SERVICES FINANCIERS NE SERONT PAS DISPONIBLES. VOUS DEVEZ VOUS ASSURER DE COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES CRYPTOMONNAIES ET DE SAVOIR SI LA NÉGOCIATION OU LA DÉTENTION D'ACTIFS NUMÉRIQUES VOUS CONVIENT, COMPTE TENU DE VOTRE SITUATION FINANCIÈRE. LA VALEUR DE VOS ACTIFS NUMÉRIQUES, Y COMPRIS LES STABLECOINS, PEUT AUGMENTER OU DIMINUER ET LES BÉNÉFICES PEUVENT ÊTRE SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES. LES PERFORMANCES PASSÉES NE GARANTISSENT PAS LES RÉSULTATS FUTURS. VEUILLEZ CONSULTER VOTRE CONSEILLER JURIDIQUE, FISCAL OU UN PROFESSIONNEL DE L'INVESTISSEMENT POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À VOTRE SITUATION PARTICULIÈRE.

