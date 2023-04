Le volume d'échanges sur Spectrum Markets a atteint 3,33 milliards d'euros au cours d'une année record





FRANCFORT, Allemagne, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Spectrum Markets ("Spectrum"), la place de marché paneuropéenne de négociation de produits dérivés de bourse, a publié son rapport d'activité pour l'année 2022, qui indique une croissance record continue.

Le volume de négociation pour l'année a augmenté de 68 %, avec 1,42 milliard de produits dérivés titrisés négociés en 2022, contre 848 millions l'année précédente. Ce volume a été exécuté à travers près de 3,5 millions de transactions, dont 38% ont eu lieu en dehors des heures traditionnelles (c'est-à-dire entre 17h30 et 9h00 CET).

Spectrum Markets a également dévoilé le montant total du chiffre d'affaires, qui a atteint 3,33 milliards d'euros en 2022, soit une augmentation de 147 % par rapport à 2021.

Au cours de l'année 2022, qui était la troisième année complète d'activité de Spectrum, le système multilatéral de négociation a annoncé plusieurs initiatives et étapes importantes, notamment les premiers dérivés titrisés sur crypto-monnaies en Europe disponibles 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, sur une place réglementée.

Au cours du premier semestre, l'entreprise a également annoncé des partenariats de connectivité clés avec SIA (qui fait partie de Nexi Group) et Euronext Securities Milan, le dépositaire central de titres en Italie. Elle a accueilli par ailleurs deux banques d'investissement italiennes indépendantes, Equita et Intermonte, en tant que membres directs de la bourse.

Au cours du second semestre de l'année, Spectrum a annoncé deux initiatives supplémentaires, notamment de nouveaux partenariats majeurs avec la Société Générale, en tant que nouvel émetteur de dérivés titrisés cotés proposés en Espagne et dans les pays nordiques, et avec iBroker, le courtier en ligne multi-produits espagnol spécialisé dans les dérivés, qui permet aux investisseurs particuliers en Espagne et en Italie de négocier des instruments à effet de levier sur la place de marché réglementée, 24 heures sur 24, 5 jours sur 7.

Ces partenariats témoignent de l'approche intégrée et paneuropéenne de Spectrum et soutiennent de manière significative sa courbe de croissance en apportant de nouvelles sources de volume de négociation à la place de marché, ainsi qu'en renforçant son infrastructure de négociation "plug and play" à travers l'Europe.

"Les 12 derniers mois ont été très prospères pour nous, et nous avons progressé dans la réalisation de nos plans de croissance, enregistrant une nouvelle année record, ce qui témoigne du travail assidu de toute l'équipe de Spectrum, et du soutien continu de nos partenaires et de nos membres", a déclaré Nicky Maan, CEO de Spectrum Markets.

"Nous avons déjà effectué des annonces importantes en 2022, et en nous tournant vers l'avenir, 2023 permettra de poursuivre le développement de notre place de marché en améliorant et en étendant encore plus les options de connectivité et l'infrastructure de négociation, ainsi qu'en accueillant plus de membres sur la place de marché et en identifiant de nouvelles opportunités concernant les produits disponibles", ajoute-t-il.

En 2022, 86,9 % des produits dérivés négociés portaient sur des indices, 6,8 % sur des paires de devises, 5 % sur des matières premières, 1,1 % sur des actions et 0,2 % sur des crypto-monnaies qui ont été introduites en mai. Les sous-jacents les plus négociés l'an dernier étaient le DAX 40 (26,7 %), le S&P 500 (22,4 %) et le NASDAQ 100 (14,4 %).

