Wyss Center Geneva nomme Erwin Böttinger au poste de Chief Executive Officer





Le conseil d'administration du Wyss Center for Bio and Neuroengineering, un centre de recherche à but non lucratif, est heureux d'annoncer la nomination du professeur et médecin Erwin Böttinger en tant que nouveau Chief Executive Officer (CEO).

Cette nomination fait suite à un engagement de financement de 120 millions de francs suisse de la Wyss Foundation visant à renforcer davantage la mission du Centre de faire progresser les thérapies innovantes vers des solutions cliniques pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles cérébraux.

Le professeur Steven E. Hyman, MD, directeur du Stanley Center for Psychiatric Research du Broad Institute et coprésident du conseil d'administration du Wyss Center, déclare : « Erwin est un précurseur dans le domaine de la recherche en sciences de la vie ainsi qu'un leader visionnaire et expérimenté dans la traduction de technologies prometteuses en thérapies visant à améliorer la prise en charge des patients. Depuis sa création, le Wyss Center a développé des systèmes solides pour faire progresser les technologies essentielles vers des solutions cliniques. La nomination d'Erwin accélérera ces efforts de recherche translationnelle. Je me réjouis à l'idée de découvrir de nouveaux diagnostics et thérapies qui amélioreront la qualité de vie de nombreuses personnes dans les années à venir. »

Le professeur Erwin Böttinger commente : « Je suis fier et honoré de diriger le Wyss Center et de contribuer à un véritable changement en améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de troubles neurologiques et mentaux. »

« Notre projet audacieux consiste à innover et à accélérer les technologies transformationnelles dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la bio- et neuro-ingénierie afin de régénérer les fonctions neuronales essentielles ou réinitialiser les circuits neuronaux anormaux chez les personnes atteintes de troubles cérébraux dévastateurs. En collaboration avec nos partenaires de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, de l'Université de Genève et des Hôpitaux universitaires de Genève, le Wyss Center est sur le point de promouvoir au Campus Biotech, une recherche unique de haut niveau sur la santé du cerveau visant à générer des percées cliniques. »

Campus Biotech est un centre d'excellence axé sur les neurosciences et l'innovation situé à Genève, en Suisse. Le centre offre un environnement collaboratif au sein de structures de recherche de pointe, ainsi que des espaces réservés aux start-ups et aux partenariats industriels.

Le professeur Böttinger se consacre depuis longtemps à la médecine personnalisée tout en privilégiant la génomique et les technologies numériques. Avant de rejoindre le Wyss Center, il a joué un rôle déterminant dans la création de l'Institut Charles Bronfman pour la médecine personnalisée et de l'Institut Hasso Plattner pour la santé numérique au Mount Sinaï à l'École de médecine Icahn au mont Sinaï, à New York, tous les deux fortement axés sur une approche translationnelle. Le professeur Böttinger a également occupé le poste de directeur fondateur du Centre pour la santé numérique de l'Institut Hasso Plattner pour l'ingénierie numérique et de l'Université de Potsdam, ainsi que celui de CEO de l'Institut de la santé de Berlin, en Allemagne.

Le professeur Böttinger remplace le Dr Mary Tolikas qui a quitté son poste de CEO en 2022.

FIN

Télécharger les photos haute définition

À propos du Wyss Center for Bio and Neuroengineering

Le Wyss Center est un centre de recherche à but non lucratif indépendant, qui accélère les thérapies innovantes pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de troubles cérébraux.

Le Centre travaille sur des technologies transformationnelles dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la bio- et neuro-ingénierie visant à restaurer les fonctions neuronales essentielles et à fournir des thérapies ciblées aux personnes atteintes de troubles neurologiques et mentaux débilitants.

Exerçant ses activités depuis le Campus Biotech à Genève, en Suisse, le Wyss Center travaille en partenariat avec des universitaires, des cliniciens et des industriels, en Suisse et à l'étranger, pour stimuler l'innovation et optimiser l'impact clinique.

Le Wyss Center a été créé grâce à une généreuse donation de l'entrepreneur et philanthrope suisse Hansjörg Wyss en 2014. Des ressources supplémentaires provenant d'organismes de financement et d'autres sources aident le Wyss Center à accélérer sa mission.

www.wysscenter.ch/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 avril 2023 à 03:15 et diffusé par :