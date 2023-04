CATHAY INDUSTRIES DEVIENT OXERRA ET FINALISE L'ACQUISITION DE LA DIVISION DES PIGMENTS D'OXYDE DE FER DE VENATOR





SINGAPOUR, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Cathay Industries, l'un des principaux fabricants mondiaux de pigments d'oxyde de fer, a dévoilé son nouveau nom, Oxerra, ainsi que sa nouvelle identité de marque, après avoir finalisé l'acquisition de la division des pigments de couleur de Venator.

« Nous sommes ravis de rejoindre deux leaders mondiaux reconnus dans l'industrie des pigments de couleur, qui disposent d'un réseau de production mondial inégalé dans six pays sur cinq continents », a déclaré Terence Yu, PDG du groupe Oxerra. « Oxerra nous permet d'aller de l'avant et de fournir des produits et des services inégalés dans le domaine de l'oxyde de fer et de la technologie des pigments de couleur, tout en assurant la durabilité dans tous les secteurs d'activité ».

La combinaison des offres de chaque société positionne Oxerra comme un leader mondial, un fabricant de solutions de couleurs complètes et un fournisseur de solutions avancées, durables et de pointe sur les marchés hautement technologiques et exigeants des revêtements, des plastiques, de la construction et des spécialités.

L'acquisition renforce également de manière significative le leadership d'Oxerra dans l'industrie des pigments inorganiques et apporte la fabrication d'oxyde de fer synthétique en Europe et aux États-Unis, ce qui est important d'un point de vue stratégique afin de raccourcir la chaîne d'approvisionnement pour offrir des résultats optimaux aux clients.

« L'accent mis sur l'excellence de la production, les solutions clients, la durabilité et l'innovation reste inchangé et constitue un élément important de la culture d'Oxerra », a poursuivi M. Yu. « Grâce à cette opportunité de dépasser et d'améliorer tous ces services, Oxerra peut devenir le principal leader de l'industrie de l'oxyde de fer, en fournissant un réseau qui couvre le monde entier avec une concentration sur les pigments durables et de haute qualité pour toutes les applications imaginables ».

Au cours des prochains mois, Oxerra continuera à intégrer les actifs des deux sociétés et à déployer la nouvelle marque sur ses sites Web et ses autres canaux de communication.

À propos d'Oxerra

Fondée en 1979, Oxerra est l'un des principaux fabricants mondiaux de pigments synthétiques d'oxyde de fer pour l'industrie de la construction, de produits de haute technologie pour les revêtements et les plastiques, ainsi que d'oxydes de fer de la plus haute pureté pour les applications spéciales. Avec un siège social à Singapour, des bureaux régionaux et des sites de production en Asie, en Australie, en Afrique, en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, le portefeuille d'Oxerra est également complété par plusieurs produits synergiques. Pour plus d'informations, consultez le site oxerra.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2045970/OXERRA_Logo_1.jpg

