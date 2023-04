KX offre un Data TimeHouse de premier ordre sur Microsoft Azure





Accélérer l'innovation en IA sur les données de séries chronologiques avec jusqu'à 100x les performances à 1/10e du coût

NEW YORK et LONDRES, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- KX a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de l'une des premières plateformes Data Timehouse du secteur, kdb Insights Enterprise on Microsoft Azure. L'offre aide à accélérer l'IA, l'apprentissage automatique (ML) et l'analyse pour l'innovation d'entreprise axée sur l'IA en s'appuyant sur l'observabilité temporelle des interactions commerciales, des décisions et des doubles numériques d'infrastructure avec jusqu'à 100X les performances et 1/10e du coût des solutions alternatives.

Un Data Timehouse est une nouvelle catégorie de plateforme de gestion de données et d'intelligence artificielle conçue pour les données temporelles générées par la transformation numérique. Le Data Timehouse enrichit les entrepôts et les lacs de données traditionnels pour une vue plus complète et en temps réel de l'entreprise.

Le Microsoft Azure Data Timehouse, basé sur kdb Insights Enterprise, inclut le support natif pour Python, SQL, l'analyse temporelle et la possibilité de traiter les données de séries chronologiques en temps réel. Il fournit des données aux scientifiques et, aux développeurs d'applications, un accès précis aux données temporelles sur des ensembles de données historiques massifs en temps réel avec les outils Azure natifs qu'ils utilisent aujourd'hui.

L'ingénierie KX permet aux clients Azure d'innover grâce aux données et à l'IA

Le Data Timehouse de KX avec Microsoft alimente n'importe quel système dynamique qui nécessite une meilleure observabilité, comme l'IA générative, la collecte de données temporelles, la simulation et les systèmes IoT. Ce Data Timehouse aide l'entreprise à identifier les modèles, les tendances et la causalité, et à prédire plus précisément les comportements et les résultats en fonction des événements en cours.

Il ciblera les applications commerciales pour lesquelles le traitement et l'analyse de données de séries chronologiques et de données machine constituent une exigence opérationnelle essentielle, comme les données de marché dans les services financiers, les données de réseau dans l'industrie des télécommunications, les données patient dans les soins de santé et les données des capteurs pour les équipements d'usine et les compteurs d'énergie intelligents.

Kdb Insights Enterprise sur Azure aide les entreprises du monde entier à fournir plus d'informations à partir d'un plus grand nombre de données, plus rapidement, pour une fraction du coût, ce qui génère plus de valeur, d'informations instantanées, de modèles d'IA plus complets et de risques réduits.

Larry Pickett, directeur de l'information et du numérique chez Syneos Health, a déclaré : « Notre collaboration avec KX et Azure a contribué à faire progresser nos technologies et nos capacités en matière de données dans le but d'accélérer le développement de nouveaux traitements pour les patients. Ensemble, nous travaillons à utiliser la puissance de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle pour débloquer l'accès aux données et relever les défis de calcul, afin de réduire non seulement les délais, mais également les coûts. Avec kdb Insights Enterprise sur Azure, nous sommes ravis de faire progresser notre travail et d'offrir des résultats encore plus solides aux clients ».

Ashok Reddy, PDG de KX, a déclaré : « Avec le lancement de kdb Insights Enterprise sur Azure, nous lançons le premier Data Timehouse du secteur. Cette innovation enrichit les technologies d'entreposage et de lac de données afin que les données de précision basées sur le temps puissent être des données de première classe à côté des données structurées, semi-structurées et non structurées. Lorsqu'il s'agit d'opérationnaliser ces charges de travail ML et IA, kdb Insights Enterprise sur Azure s'avère utile, étant conçue pour un déploiement en temps réel à grande échelle. kdb Insights Enterprise sur Azure a été développée à partir du travail réalisé dans le monde avec les entreprises exigeantes, liées au critère de temps, cotées à Wall Street. Aujourd'hui, la prise de décisions fondées sur les données en temps réel est au coeur de chaque entreprise qui adopte la transformation numérique afin d'obtenir de meilleurs résultats opérationnels et commerciaux. »

Corey Sanders, vice-président de Microsoft Cloud for Industry, a déclaré : « En partenariat avec KX, nous sommes heureux de lancer l'un des premiers Data Timehouse du secteur sur la plateforme Microsoft Azure. En avant-première, nous avons déjà observé des résultats impressionnants pour les clients des marchés des capitaux, de la santé, du secteur manufacturier et de l'énergie. Nous sommes impatients de travailler avec KX pour aider les entreprises à réaliser une croissance transformatrice avec kdb Insights Enterprise sur Azure. »?

Désormais disponible sur Azure Marketplace, kdb Insights Enterprise sur Azure permettra aux clients de contribuer à l'engagement de consommation Microsoft Azure (MACC) de leur organisation en simplifiant le déploiement, l'adoption et la facturation. Pour plus d'informations, consultez le site ci-après : https://kx.com/partners/microsoft-azure/ .

