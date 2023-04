Acheter-louer.fr : Réalisation définitive de la réduction de capital social non motivée par des pertes par voie de minoration de la valeur nominale des actions de la Société

KX a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de l'une des premières plateformes Data Timehouse du secteur, kdb Insights Enterprise on Microsoft Azure. L'offre aide à accélérer l'IA, l'apprentissage automatique (ML) et l'analyse pour...

Les actionnaires de Rogers Communications et de Shaw Communications ont accepté les modalités de la convention d'arrangement se traduisant par le regroupement des deux sociétés. Chaque action de Shaw Communications sera échangée contre 44,50 $ en...

Le ministre Mendicino assistera à un événement à LiUNA, Toronto, pour présenter les investissements du budget fédéral dans une classe moyenne forte, une économie abordable et un avenir prospère. Un point de presse suivra l'activité. Date Lundi 4...