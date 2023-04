Queclink sort son premier routeur industriel 5G haute performance à double SIM et double mode





SHANGHAI, 4 avril 2023 /PRNewswire/ -- Queclink, premier fournisseur mondial de solutions IdO, a sorti le WR300FG, son premier routeur industriel 5G à double SIM et double mode haute performance. Tirant parti de la technologie de pointe et de l'innovation de Queclink, le produit vise à bénéficier et à créer de la valeur pour les clients, les partenaires et autres.

Ce nouveau routeur, le WR300FG, permet des opérations réseau stables ainsi qu'une transmission de données sécurisée et fiable, même dans des environnements difficiles. Intégrant la technologie d'accès 5G, la technologie Wi-Fi 6.0, la technologie de routage, la technologie de sécurité et de nombreuses interfaces industrielles standard, le WR300FG permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux réseaux de transmission câblés et sans fil avec une mise en réseau rapide, une grande fiabilité et une sécurité des données dans différentes situations.

5G + double SIM pour une transmission de données rapide et stable

La stabilité de la communication réseau est essentielle dans la production industrielle, car toute interruption du réseau peut entraîner des arrêts de production et une réduction de l'efficacité de la production. Les routeurs industriels doivent donc être fiables, même dans des conditions environnementales difficiles, afin de garantir la stabilité et la continuité du réseau.

Le nouveau WR300FG prend en charge les modes 5G SA/NSA et est rétrocompatible avec la 4G/3G. Il assure une vitesse de transmission des données plus rapide et une bande passante plus large, qui conviennent à la transmission de données à haut débit et aux applications multimédias. Le produit prend également en charge le Wi-Fi 6.0 avancé, ce qui permet une transmission de données sans fil de haute qualité, une collecte de données de contrôle, un réseau sans fil plus rapide, une connexion plus stable et une latence plus faible.

Grâce à ses deux cartes SIM, le produit résout efficacement les différences de couverture entre les principaux opérateurs de réseau en offrant une meilleure capacité de couverture du réseau. Ses connexions réseau fiables permettent aux utilisateurs de rester connectés en cas de défaillance de la carte SIM en basculant facilement sur l'autre carte, ce qui préserve la stabilité du système et réduit les coûts de maintenance.

Protocoles VPN multiples et transmission cryptée pour la sécurité des informations

La sécurité est de la plus haute importance lors de la transmission de données dans les environnements industriels en raison de la prolifération des logiciels malveillants, des attaques de réseau et des menaces de vol de données. Il est nécessaire d'utiliser des routeurs industriels spécialisés pour crypter la transmission des données et protéger le réseau.

Le nouveau routeur industriel de Queclink facilite le déploiement de réseaux privés, prend en charge plusieurs protocoles VPN (PPTP, L2TP, OpenVPN, IPsec, GRE) et comprend de nombreuses fonctions de sécurité, telles que des pare-feu, le contrôle d'accès, le cryptage, ce qui permet la gestion à distance et une meilleure sécurité des données du réseau.

Multiples interfaces standard et protocoles industriels pour un développement et un déploiement rapides

Dans les réseaux industriels, les différents protocoles et les appareils qui utilisent des protocoles de communication différents augmentent souvent les coûts. Pour assurer une communication transparente entre ces appareils, il est nécessaire de disposer d'un routeur industriel prenant en charge plusieurs protocoles.

Le nouveau routeur industriel WR300FG de Queclink prend en charge les ports série RS232 et RS485 avec de multiples E/S, et répond aux divers besoins en matière d'équilibre des coûts, de connectivité des appareils et de distance de transmission. Il prend également en charge les protocoles industriels tels que MODBUS/MQTT, ce qui permet aux clients de développer et de déployer rapidement des applications.

Puissance de calcul élevée, mémoire importante et performances robustes pour diverses applications

Ce nouveau routeur industriel est équipé d'un processeur Qualcomm IPQ8072CPU haute performance et d'un disque dur de 1 Go, ce qui répond aux exigences de configuration des plateformes informatiques de périphérie. Le produit comprend également un GNSS intégré et peut être installé sur des véhicules pour construire la plateforme IdV. Il convient également à l'industrie intelligente, aux soins de santé intelligents, à l'énergie intelligente, et bien plus.

La transmission de données à grande vitesse, la stabilité et la fiabilité sont les atouts du WR300FG. Il présente également de nombreux autres avantages :

Grande capacité d'adaptation de la tension de 8 V à 32 V

Prise en charge de températures allant de -30? à 75?

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 GHz

5 interfaces Gigabit Ethernet (1 WAN, 4 LAN)

Plateforme de gestion de la surveillance à distance, prise en charge du système d'exploitation Linux OpenWrt

Le WR300FG de Queclink, avec sa connectivité réseau 5G et ses multiples interfaces industrielles, est conçu pour répondre aux divers besoins Ido d'un large éventail d'industries, et offre de nouvelles opportunités pour les clients et les partenaires.

