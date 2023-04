MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES POUR LE MOIS DE MARS 2023

Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 5 470 unités pour le mois de mars, ce qui représente une baisse de 5,9 % comparativement à mars 2022. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 11 326 unités, soit une baisse...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés...

Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annonce la signature de la nouvelle Entente ISURRUUTIIT-5 avec l'Administration...