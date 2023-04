Le Musée de la civilisation rassure la population quant la sécurité de ses lieux





QUÉBEC, le 3 avril 2023 /CNW/ - À la suite de la comparution, ce matin au Palais de Justice de Québec, d'un agent de sécurité accusé d'agression sexuelle sur des personnes en visite au Musée de la civilisation, la direction de l'institution culturelle tient à rassurer la population quant à la sécurité de ses lieux et à la bienveillance de son équipe. Notons qu'il s'agit d'un membre du personnel de l'agence de sécurité GARDA, fournisseur du Musée.

Dès que l'incident a été rapporté aux personnes responsables des opérations, elles ont agi promptement, retirant immédiatement l'individu de ses fonctions et informant son employeur de ses méfaits. Avec diligence et humanité, elles ont apporté tout le soutien nécessaire aux victimes et fourni le matériel susceptible d'aider les autorités policières dans la prise en charge du dossier et dans leur enquête. Le Musée a des protocoles très stricts en matière de sécurité et prend très au sérieux ces événements. Il dénonce tout acte pouvant la compromettre et met tout en oeuvre pour que des gestes aussi répréhensibles ne se reproduisent pas en ses murs afin que ses différentes clientèles continuent de s'y sentir en sécurité en tout temps.

