Experian est nommée parmi les entreprises les plus innovantes de Fortune





Experian a été nommée parmi les sociétés américaines les plus innovantes de Fortune, un classement des entreprises pionnières en matière d'innovation de nos jours et à l'avenir. Cette reconnaissance met en évidence le milieu de travail révolutionnaire et inspirant d'Experian ; les solutions et technologies de pointe ; et l'excellence de l'exploitation quand il s'agit d'offrir de nouveaux produits et services qui encouragent l'équité et l'inclusion, tout en stimulant la croissance.

Les classements des entreprises les plus innovantes sont établis par Fortune et Statista, une société d'études de marché et de données. Ainsi, ces classements sont basés sur quatre aspects de l'innovation à savoir :

La culture de l'innovation qui détermine la mesure dans laquelle une firme encourage l'esprit d'entreprise et la créativité en interne, et permet aux employés de mettre en oeuvre de nouvelles idées ;

L'innovation produit qui évalue les produits et services d'une entreprise, en couvrant des aspects tels que l'attractivité, le design, l'ergonomie et l'unicité ;

L'innovation de processus qui implique une analyse de tous les processus d'une entreprise, du sourçage et de la production jusqu'au marketing, aux ventes et aux services après-vente.

La croissance des revenus qui détermine le taux de croissance annuel composé (TCAC) sur une période de trois ans (2018-2021).

« Nous sommes très fiers de notre culture axée sur notre objet social, où tous nos employés jouent un rôle critique en développant de nouvelles façons d'aider les autres membres de l'équipe, en servant nos clients de façon optimale et en mettant au point de nouvelles technologies qui favorisent l'inclusion et la croissance financière pour les consommateurs », a déclaré Jennifer Schulz, PDG de la branche nord-américaine d'Experian. « Un tel honneur est une validation de la culture d'innovation que nous avons adoptée, grâce aux remarques de nos employés, de nos clients et d'autres experts du secteur. »

« Notre classement reconnaît les entreprises leaders qui ont intentionnellement conçu et entretenu une approche de l'innovation touchant toutes les dimensions de leur activité et qui, en définitive, engendre une hausse des recettes sur une longue période, y compris en résistant aux effets de la pandémie mondiale », a déclaré le PDG de Fortune, Alan Murray.

Cette distinction témoigne de l'élan d'Experian qui a récemment remporté des prix, notamment les 2023 BIG Innovation Awards qui ont salué le fait que l'entreprise délivre des produits innovants (comme Experian Gotm, qui permettent aux consommateurs de prospérer sur le plan financier. De même, Experian a été classé dans le top 10 du 2022 IDC FinTech rankings Top 100, qui met en exergue les fournisseurs de technologie financière dans le monde entier, et Experian Boost a été choisi par Fast Company pour ses 2022 World Changing Ideas Awards.

À propos d'Experian

Experian est la première société mondiale de services d'information. À chaque grand moment de la vie, qu'il s'agisse de l'achat d'une maison ou d'une voiture, de l'inscription d'un enfant à l'université, ou de la croissance d'une entreprise grâce à la mise en relation avec de nouveaux clients, nous permettons aux consommateurs et à nos clients de gérer leurs données en toute confiance. Nous aidons les particuliers à prendre en main leurs finances et à accéder aux services financiers, les entreprises à prendre des décisions plus judicieuses et à prospérer, les bailleurs à prêter de manière plus responsable, et les organisations à prévenir l'usurpation d'identité et la criminalité.

Forts de nos 21 700 collaborateurs portant nos activités dans 30 pays, nous investissons chaque jour dans de nouvelles technologies, des personnes de talent, et des projets d'innovation, le tout afin de permettre à tous nos clients de maximiser chaque opportunité. Notre siège social est situé à Dublin (Irlande); nous sommes cotés à la Bourse de Londres (London Stock Exchange, EXPN) et faisons partie de l'indice FTSE 100.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.experianplc.com visitez notre plateforme mondiale de contenu informatif sur notre blog des actualités mondiales pour obtenir les dernières actualités et informations du Groupe.

Experian et les marques commerciales d'Experian utilisées ici sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Experian et de ses sociétés affiliées. Les autres noms de produit ou de société mentionnés aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

