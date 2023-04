Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Halifax





HALIFAX, NS, le 3 avril 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, d'Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax, Alan R. Abraham, Jr., président du conseil des gouverneurs de l'Université Saint Mary's, et Dr Robert Summerby-Murray, président et vice-chancelier de l'Université Saint Mary's.

Date : Le mardi 4 avril 2023



Heure : 10 h (HAA)



Lieu : Salle de conférence Loyola (Salle 290)

923, rue Robie, utilisez l'entrée du 903, rue Robie

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 3C3

Plan du campus de l'Université Saint Mary's (Entrée par l'édifice identifié par SB)

