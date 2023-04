DigiLens annonce le lancement de SRG+





DigiLens Inc. est fière d'annoncer le lancement de SRG+, le niveau supérieur de caillebotis en relief de surface (SRG), meilleurs que les caillebotis de Bragg en volume (VBG) de DigiLens, leaders de l'industrie, en offrant davantage d'efficacité et d'uniformité, un champ de vision plus large et un facteur de forme compact - le tout à bas prix et une excellente capacité de production massive.

Le processus SRG+ est une extension de la technologie VBG bien connue de DigiLens. Il permet d'obtenir une structure SRG sans couche de polarisation résiduelle et le meilleur contrôle possible sur la création d'angles pour caillebotis, ce qui se traduit par la meilleure efficacité dans l'industrie et un rayonnement oculaire minimal. Cela permet d'obtenir les écrans à guide d'ondes les plus performants et à un prix de vente au consommateur plus acceptable socialement.

le Dr Bernard Kress, président de SPIE, la société internationale d'optique et de photonique, a déclaré : « Au cours des 50 dernières années, la loi de Moore a entraîné des révolutions successives de la technologie de fabrication des circuits intégrés. Au cours des deux dernières décennies, la lithographie par nanoimpression (NIL) s'est révélée être un outil formidable pour la réplication de nanostructures en 3D, et a trouvé un écho favorable dans l'industrie de l'optique au niveau de la plaquette, en offrant de nouvelles possibilités, des métalenses aux guides d'ondes caillebotis AR. La nécessité d'utiliser des matrices 3D gravées coûteuses a freiné son adoption dans la production de biens de consommation, surtout lorsque le nombre de guides d'ondes pour la RA est faible. Avec l'apparition de nouveaux défis, tels que les nanostructures à rapport d'aspect élevé et à forte inclinaison sans polarisations résiduelles sur de grandes surfaces, l'industrie n'a plus que très peu d'options. Je suis enthousiasmé par les récents développements de DigiLens en matière de SRG+, qui offrent une nouvelle technologie de réplication à faible coût répondant à des exigences aussi drastiques en matière de nanostructures. Le domaine des guides d'ondes pour la RA n'est que la partie émergée de l'iceberg, car ces nouvelles nanostructures et les modèles de coûts associés créent de nouvelles possibilités de conception et d'application allant de la biotechnologie à la quantique et bien plus encore ».

Les caractéristiques de SRG+ comprennent :

Delta-n plus élevé : efficacité de diffraction plus élevée et réponse angulaire plus large

: efficacité de diffraction plus élevée et réponse angulaire plus large Polarisation S&P : idéal pour micro-LED

: idéal pour micro-LED Sans couche de polarisation : réponse à un angle plus large grâce à un verre à indice élevé

: réponse à un angle plus large grâce à un verre à indice élevé Caillebotis hauts : caillebotis de plusieurs microns de hauteur avec des rapports d'aspect élevés >10:1

: caillebotis de plusieurs microns de hauteur avec des rapports d'aspect élevés >10:1 Plus grande efficacité : meilleure luminosité / plus longue durée de vie de la batterie

: meilleure luminosité / plus longue durée de vie de la batterie Champ de vision plus large : expérience RA améliorée

: expérience RA améliorée Poids plus léger : moins de guides d'ondes

: moins de guides d'ondes Empreinte réduite : plus légère / plus facile à former

: plus légère / plus facile à former Coût réduit : coût beaucoup plus faible des matrices nécessaires à la fabrication

: coût beaucoup plus faible des matrices nécessaires à la fabrication Plastique haute performance : plus sûr / poids plus léger

: plus sûr / poids plus léger Passage rapide à la fabrication en série : procédés de fabrication simples et durée du cycle rapide pour l'optimisation de la conception et la fabrication des guides d'ondes

Les avantages de SRG+ comprennent :

une efficacité des guides d'ondes du SRG 4 fois supérieure à la norme, pour un coût divisé par deux

Extension du processus simple au VBG

Possibilité de combiner les structures VBG et SRG+ pour optimiser l'application

Mesures du rayonnement oculaire les plus faibles

Efficacité proche de la réflexion à un prix holographique HOE

« Avec le SRG+, nous avons répondu aux défis associés aux caillebotis en relief de surface conventionnels tels que ceux fabriqués par les techniques NIL, qui atteignent des hauteurs de structure sans précédent de plusieurs microns et des rapports d'aspect supérieurs à 10:1, tout en conservant les méthodologies de fabrication à faible coût qui étayent la technologie de DigiLens », déclare Alastair Grant, vice-président senior de l'ingénierie optique, DigiLens Inc.

« Le fait d'avoir un rapport d'aspect élevé et de ne pas avoir de couche de polarisation permet de réduire la lumière parasite et d'augmenter l'efficacité, ce qui peut conduire à une amélioration des performances des oculaires à conduit lumineux qui améliorent l'enseignement visuel et la formation afin d'optimiser les performances de la main-d'oeuvre », a déclaré Dave Velasquez, vice-président et directeur général de Corning® Gorilla® Glass. Corning Incorporated a rejoint le tour de table de série D de DigiLens comme investisseur en 2022. « Le SRG+ a des possibilités très prometteuses quant à la fourniture de ces importantes caractéristiques pour l'avenir de la technologie de la réalité augmentée ».

