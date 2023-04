Virtus Investment Partners conclut l'acquisition d'AlphaSimplex





Virtus Investment Partners, Inc. (NASDAQ : VRTS), qui exploite une entreprise de gestion d'actifs multi-boutique, a finalisé l'acquisition précédemment annoncée d'AlphaSimplex, LLC, un gestionnaire de premier plan de solutions d'investissement alternatives quantitatives avec 8,3 milliards de dollars1 d'actifs sous gestion.

La transaction, clôturée le 1er avril, diversifie davantage les offres d'investissement alternatif de Virtus en ajoutant les solutions d'investissement quantitatives et systématiques d'AlphaSimplex qui sont disponibles pour les clients institutionnels et individuels. Les offres distinctives de la société sont conçues pour s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché et offrir un potentiel de rendement positif et non corrélé, même pendant les périodes les plus difficiles des marchés.

AlphaSimplex propose sa stratégie très appréciée de gestion d'opérations à terme suivant les tendances par le biais du fonds, classé 5 étoiles Morningstar Ratedtm2 AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund (ASFYX), d'une valeur de 2,7 milliards de dollars, qui est le troisième plus grand fonds commun de placement américain dans sa catégorie, et gère également le fonds AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Virtus prévoit d'achever l'adoption de ces fonds en mai et la transition du fonds UCITS domicilié au Luxembourg et géré par AlphaSimplex, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, est prévue pour le troisième trimestre 2023. Natixis Investment Managers continuera à distribuer les fonds jusqu'à ce que les transitions soient terminées.

En tant que boutique affiliée à Virtus, AlphaSimplex conservera l'autonomie de ses processus d'investissement, de sa marque et de sa culture, assurant ainsi la continuité pour ses clients, ses consultants et ses partenaires de distribution.

« AlphaSimplex offre des capacités innovantes qui reposent sur la recherche et l'analyse des comportements du marché et sur l'utilisation d'un processus de gestion des risques exclusif pour aider les investisseurs à réussir sur des marchés en constante évolution », a déclaré George R. Aylward, président-directeur général de Virtus. « Nous sommes heureux que l'équipe très respectée d'AlphaSimplex nous rejoigne en tant que gestionnaire affilié et nous nous réjouissons de soutenir leur croissance continue. »

À propos d'AlphaSimplex

AlphaSimplex est un conseiller en investissement inscrit au registre du commerce qui cherche à élargir la façon dont le monde investit grâce à la puissance de la diversification. La société est spécialisée dans la recherche et l'analyse des marchés et des comportements, y compris la volatilité et le risque. AlphaSimplex développe des stratégies d'investissement systématiques conçues pour s'adapter aux dynamiques changeantes du marché, en utilisant principalement des opérations à terme liquides et des contrats à terme de gré à gré. La société cherche à assurer le succès des investissements et à avoir un impact positif sur les clients et les collègues en adoptant une culture réfléchie de l'innovation, de la collaboration et de l'excellence.

À propos de Virtus Investment Partners, Inc.

Virtus Investment Partners (NASDAQ : VRTS) est un partenariat distinctif de gestionnaires d'investissement spécialisés qui se consacrent exclusivement à la réussite à long terme des investisseurs individuels et institutionnels. Nous fournissons des produits et services de gestion d'investissement provenant de nos gestionnaires affiliés, chacun ayant un style d'investissement distinct et un processus d'investissement autonome, ainsi que de sous-conseillers sélectionnés. Les solutions d'investissement sont disponibles dans de multiples spécialités et types de produits afin de répondre à un large éventail de besoins des investisseurs. Des informations supplémentaires sur notre société, nos partenaires d'investissement et nos stratégies sont disponibles sur virtus.com.

Avant d'investir, examinez les objectifs d'investissement, les risques, les frais et les dépenses du fonds. Consultez le site im.natixis.com ou appelez le 800-225-5478 pour obtenir un prospectus ou un résumé de prospectus contenant ces informations et d'autres renseignements. Lisez-le attentivement.

L'investissement dans les fonds communs de placement comporte des risques. Une perte de capital est possible. Les opérations à terme et les contrats de gré à gré peuvent comporter un degré de risque élevé et entraîner des pertes potentiellement illimitées. Comme ils dépendent de la performance d'un actif sous-jacent, ils peuvent être très volatils et sont soumis aux risques de marché, de crédit et de contrepartie.

Informations Morningstar (en date du 31 décembre 2022)

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund (Catégorie Y : ASFYX)

Catégorie Morningstar : tendance systématique Note globale dérivée de la moyenne pondérée des notations Morningstar sur 3, 5 et 10 ans (le cas échéant) ; les autres notations sont basées sur les rendements pondérés en fonction du risque. Total pour 68 fonds ????? Trois ans pour 68 fonds ????? Cinq ans pour 62 fonds ???? Dix ans pour 33 fonds ?????

Pour chaque fonds ayant un historique d'au moins trois ans, Morningstar calcule une notation de Morningstar Ratingtm utilisée pour classer le fonds par rapport à d'autres fonds de la même catégorie. Elle est calculée sur la base d'une mesure du rendement Morningstar pondéré en fonction du risque qui tient compte de la variation de la performance excédentaire mensuelle d'un fonds, sans aucun ajustement pour les frais (frais d'entrée, différés ou de rachat), en mettant davantage l'accent sur les variations à la baisse et en récompensant les performances régulières. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule population à des fins de comparaison. Les 10 % de fonds les plus performants dans chaque catégorie reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 4 étoiles, les 35 % suivants reçoivent 3 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 2 étoiles et les 10 % les moins performants reçoivent 1 étoile (chaque classe d'actions est considérée comme une fraction d'un fonds dans cette échelle et notée séparément, ce qui peut entraîner de légères variations dans les pourcentages de distribution). Les performances antérieures ne garantissent pas les résultats futurs.

©2023 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses créateurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses créateurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes résultant de l'utilisation de ces informations.

Les fonds AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund et AlphaSimplex Global Alternatives Fund sont distribués aux États-Unis par Natixis Distribution, LLC, une société de courtage à but limité et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers. Natixis Distribution, LLC est située au 888 Boylston Street, Suite 800, Boston, MA 02199-8197. Membre de la FINRA et de la SIPC. 800-225-5478 im.natixis.com.

1 En date du 28 février 2023. Les actifs sous gestion (AUM) comprennent la taille de négociation (capital) des comptes gérés séparément par AlphaSimplex (autres que les comptes de superposition) pour lesquels le client a choisi de financer le capital de la stratégie sur une base partielle. Cette mesure des actifs sous gestion ne correspond pas aux actifs sous gestion réglementaires.

2 Notation globale dérivée de la moyenne pondérée des notations Morningstar sur 3, 5 et 10 ans (le cas échéant) ; les autres notations sont basées sur les rendements pondérés en fonction du risque.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

