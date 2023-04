Renseignements mis à jour - Saisie des produits non autorisés Kobayashi Eyebon Eye Wash et Sante FX Neo dans le commerce Oceanbuy et retrait des produits du site Web en raison de risques graves pour la santé





MISE À JOUR : 30 mars 2023 : Le produit non autorisé Sante FX Neo, également saisi dans le commerce Oceanbuy, pourrait présenter un risque grave pour la santé

OTTAWA, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - Santé Canada avise les consommateurs qu'un autre produit non homologué, Sante FX Neo, a été saisi dans le commerce Oceanbuy et retiré de la vente en ligne. Selon l'étiquette, le produit contient de l'acide aminocaproïque et du méthylsulfate de néostigmine.

Il n'y a pas de gouttes oculaires contenant du méthylsulfate de néostigmine dont la vente est autorisée au Canada. Des médicaments similaires à la néostigmine ont déjà été utilisés pour le traitement du glaucome, mais ils ne sont plus couramment utilisés en raison du nombre important d'effets secondaires possibles touchant les yeux, notamment vision éloignée trouble, mal de tête frontal, spasmes des paupières, yeux rouges et injectés de sang, cataractes, réactions allergiques, kystes de l'iris et décollement de la rétine. Par ailleurs, ils peuvent provoquer un type particulier de crise de glaucome. Ils peuvent aussi entraîner de graves effets secondaires cardiaques ou respiratoires s'ils sont absorbés dans le nez en passant par les conduits lacrymaux.

Vous trouverez ci-dessous le tableau sur les produits visés, contenant de l'information sur les produits saisis, ainsi qu'une section sur ce que vous devez faire.

Saisie de la solution ophtalmique non autorisée Kobayashi Eyebon dans le commerce Oceanbuy et retrait du produit du site Web en raison de risques graves pour la santé

Produit : Produit dont l'étiquette indique la présence de médicaments

Problème : Produits de santé - Sécurité des produits

Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ce produit. Rapportez-le à votre pharmacie locale pour qu'il soit éliminé convenablement. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous êtes inquiet pour votre santé. Conformément à la législation canadienne, les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus que sur présentation d'une ordonnance. Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Problème

Santé Canada avise les consommateurs que le produit de santé non homologué Kobayashi Eyebon Eye Wash, formule « Cool », a été saisi dans le commerce Oceanbuy, à Markham, en Ontario, et retiré de la vente en ligne. Selon l'étiquette (en japonais), le produit contient de l'acide aminocaproïque, un ingrédient médicamenteux d'ordonnance utilisé pour diminuer les saignements dans diverses situations cliniques.

Le produit est vendu comme des gouttes ophtalmiques pour porteurs de lentilles cornéennes ainsi que pour la prévention des maladies oculaires.

L'exposition de l'oeil à l'acide aminocaproïque peut avoir des conséquences sur l'oeil lui-même et cet acide peut être absorbé dans le sang par les conduits lacrymaux. Les effets secondaires peuvent inclure larmoiement, changements dans la vision, maux de tête, étourdissements, nausées, faiblesse musculaire et éruptions cutanées.

La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé non homologués n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées et qu'ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Par exemple, ils peuvent contenir des ingrédients à risque élevé, comme des médicaments d'ordonnance, ou des additifs ou des contaminants qui peuvent ou non figurer sur l'étiquette. Ces ingrédients pourraient interagir avec d'autres médicaments et aliments. De plus, ces produits pourraient ne pas vraiment contenir les ingrédients actifs auxquels les consommateurs s'attendent pour aider à maintenir et à améliorer leur santé.

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sur les conseils et sous la surveillance d'un professionnel de la santé parce qu'ils servent à traiter des problèmes précis et qu'ils peuvent avoir des effets secondaires graves.

Produits visés

Produit Médicament d'ordonnance mentionné sur l'étiquette Détaillant Kobayashi Eyebon Eye Wash, formule « Cool » Selon l'étiquette (en japonais) : contient de l'acide aminocaproïque Oceanbuy 2600, rue John, bureau 107 Markham (Ontario) Sante FX Neo Selon l'étiquette : contient de l'acide aminocaproïque et du méthylsulfate de néostigmine Oceanbuy 2600, rue John, bureau 107 Markham (Ontario)

Ce que vous devriez faire

N'utilisez pas ce produit. Rapportez-le à votre pharmacie locale pour qu'il soit éliminé convenablement.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées.

Vérifiez sur l'étiquette des produits que leur vente a été autorisée par Santé Canada . Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez également consulter la base de données des produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada pour vérifier si la vente des produits a été autorisée.

. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez également consulter la base de données des produits pharmaceutiques et la base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé pour vérifier si la vente des produits a été autorisée. Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

Photos

Also available in English

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 16:30 et diffusé par :