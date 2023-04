EVE Energy favorise l'égalité des sexes dans l'industrie des STIM





Les femmes représentent près de 31 % de l'effectif global de la société, 22,7 % des postes de direction et un quart des employés ayant reçu une possibilité de promotion en 2022

La proportion de femmes promues a augmenté constamment au cours des trois dernières années

HUIZHOU, Chine, 3 avril 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy, un important fabricant de batteries au lithium-ion, favorise une culture et un environnement de travail équitables et inclusifs dans l'industrie des STIM. La société vise à soutenir à l'échelle de l'organisation les femmes travaillant dans le secteur du stockage d'énergie, alors que les organisations du monde entier continuent de mettre l'accent sur la diversité, l'égalité et l'inclusion.

« EVE Energy a grandement renforcé l'égalité des chances pour les femmes, ce qui s'est traduit par un taux de promotion stable parmi les employées au cours des trois dernières années, a déclaré Zhao Ling, vice-présidente du centre des ressources humaines d'EVE Power. Nous sommes déterminés à promouvoir la diversité et l'inclusion, et nous croyons fermement en la valeur de l'égalité et de l'inclusion dans le domaine de la gestion des talents. »

Les données actuelles de la société montrent que les femmes représentent 31,0 % de son effectif, occupant notamment 32,1 % des postes d'ouvriers et 28,3 % des postes non manuels. De plus, 22,7 % des postes de direction sont occupés par des femmes, et en 2022, les femmes représentaient 25,88 % de l'ensemble des employés ayant reçu une promotion.

Au cours de la dernière année, EVE Energy a soutenu fermement le développement professionnel des employées. Selon les données de 2022 sur les promotions, les femmes représentaient 22,5 % du nombre total d'employés ayant reçu une promotion, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2021. Ce pourcentage montre que les employées représentaient, une fois plus en 2022, plus d'un cinquième du nombre total d'employés promus.

EVE Energy a déjà réalisé d'importants progrès vers l'égalité des sexes au sein de son organisation, soutenant la santé et le bien-être de ses employées. L'entreprise offre une gamme d'avantages, y compris un congé d'une demi-journée pour la Journée internationale des femmes, un congé de maternité de 98 à 223 jours et une salle d'allaitement. De plus, EVE Energy organise régulièrement des cafés-causeries pour permettre aux femmes d'exprimer leurs points de vue. La société organise également des événements d'artisanat, des tirages au sort et d'autres activités dans le but de soulager le stress et de fournir des soins aux employées. En parallèle, EVE Energy assure un service de garde d'enfants pendant les vacances d'hiver et d'été, afin de soutenir les familles bi-actives. Ceci permet aux employées de viser l'excellence au travail, sans aucune distraction.

Li Mufen, vice-présidente d'EVE Energy, a jeté les bases de son développement professionnel en travaillant pendant plus de 20 ans dans la gestion de l'activité de batteries au lithium de la société, devenant une experte dans son sous-secteur d'activité. Tout au long de son parcours, elle s'est engagée en faveur de la coopération entre l'industrie et le milieu universitaire, tout en se consacrant au développement du leadership d'équipe. Elle apporte une perspective professionnelle féminine à la planification de la stratégie de gestion de la marque, et elle façonne la culture de l'entreprise sur le plan de la gestion de la conformité. Mme Li poursuit son développement professionnel de son propre chef, occupant actuellement le poste de directrice de la Huizhou New R&D Institution Development Association. À ce titre, elle participe activement au développement social et contribue à la croissance de haute qualité de l'industrie et de la communauté locale.

L'un des objectifs de développement durable de l'ONU est que 75 % des emplois seront liés au secteur de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) à l'horizon 2050. Pourtant, à l'heure actuelle, les femmes ne représentent qu'un tiers de la main-d'oeuvre des 20 plus grandes entreprises technologiques du monde. À cet égard, EVE Energy poursuivra son engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion dans cinq domaines clés :

Égalité des chances en matière de promotion : EVE Energy fixera des cibles pour le nombre de cadres et d'employées femmes dans l'effectif global de la société, afin de favoriser un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Formation ciblée : EVE Energy offrira des possibilités de formation et de perfectionnement spécialisées pour soutenir le développement professionnel des femmes dans les domaines des STIM. La société fournira du matériel et des cours pertinents par l'intermédiaire de ses instituts de recherche. Avantages et possibilités pour les femmes : EVE Energy s'engage à garantir à ses employées un accès égal aux opportunités et aux plateformes. La société offrira une gamme d'avantages pour répondre aux besoins uniques des femmes dans le milieu de travail. Soutien numérique : EVE Energy étudiera les manières dont la technologie peut renforcer le pouvoir des femmes dans le secteur des STIM et assurer l'égalité et l'équité en milieu de travail. La société investira dans des outils et des plateformes numériques pour promouvoir l'égalité d'accès aux opportunités. Possibilités et plateformes futures : EVE Energy s'engage à fournir à ses employées un accès aux opportunités et aux plateformes pour les aider à créer l'avenir qu'elles souhaitent. La société s'efforcera de promouvoir une culture d'innovation et de créativité qui soutient les femmes dans les secteurs des STIM.

« Dans le monde technologique en rapide évolution, nous croyons que la diversité et l'égalité des sexes sont essentielles pour stimuler l'innovation et la réussite. Grâce aux efforts que nous déployons dans ce domaine, nous visons à renforcer le pouvoir des femmes dans le secteur des STIM, à soutenir la diversité des genres au sein de notre organisation et à créer un avenir meilleur pour toutes et tous », a déclaré Zhao Ling.

À propos d'EVE Energy

Fondée en 2001 et cotée à Shenzhen en 2009, EVE Energy est devenue un acteur mondial sur le marché, fournissant des technologies de base et des solutions complètes pour les batteries grand public et de puissance, notamment dans l'Internet des objets et l'Internet de l'énergie. Actuellement, EVE Energy a mis en place un institut de recherche avec 60 docteurs et plus de 3 400 ingénieurs de R&D interdisciplinaires spécialisés en matériaux, en électrochimie, en conception de structures et en conception de circuits électroniques, et a obtenu plus de 5 910 brevets nationaux en Chine. La société a lancé une feuille de route pour la réduction des émissions de carbone, avec une série d'efforts de réduction des émissions de carbone dans l'utilisation de l'énergie, le processus de fabrication, la chaîne d'approvisionnement et la gestion des ressources, et a été nommée « Usine verte nationale ». Parallèlement, EVE Energy exploite sa technologie de modélisation des informations sur les bâtiments afin de fournir des données précises et fiables pour la gestion des projets, ce qui lui permet d'économiser un total de 2 533 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de CO 2 de 16 000 tonnes par an.

Pour en savoir plus sur EVE Energy, veuillez consulter le site : https://www.evebattery.com/en.

