Début des travaux au carrefour communautaire Saint-Paul-Émard





MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest, en partenariat avec le Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal (SGPI ) et le Fonds canadien de revitalisation des communautés, est fier d'annoncer le début des travaux d'aménagement, dès le mois d'avril 2023, au futur carrefour communautaire Saint-Paul-Émard , situé au 5599, rue Laurendeau. Les travaux, évalués à près de cinq millions de dollars, permettront, entre autres, l'aménagement des locaux de même que la mise aux normes du bâtiment, incluant l'accessibilité universelle. La fin des travaux est prévue pour décembre 2023.

L'Arrondissement a obtenu une aide financière de près de deux millions de dollars par les programmes d'accessibilité universelle, de protection d'immeubles de compétence locale et de transition écologique du Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal et 750 000 $ provenant du Fonds canadien de revitalisation des communautés (volet Québec).

Citation :

« Nous sommes heureux de voir enfin se concrétiser un des engagements majeurs de notre Administration visant à soutenir la collectivité. Ainsi, le bâtiment pourra loger des organismes communautaires à des prix abordables et sera un lieu de rencontre accessible universellement qui offrira une diversité de services aux gens de tous âges et de tous horizons. Beaucoup de gens y ont cru et s'y sont investis avec conviction. Tous ces efforts portent aujourd'hui leurs fruits. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« À titre de propriétaire et gestionnaire d'un parc immobilier important, la Ville de Montréal est fière de contribuer afin que ce lieu puisse offrir des services importants à la communauté dans un endroit universellement accessible. »

Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Faits saillants

Six organismes dont la table de quartier Concertation de Ville Émard / Côte- St-Paul seront logés dans le carrefour communautaire.

seront logés dans le carrefour communautaire. La superficie d'occupation du bâtiment est de 11 130 pieds carrés sur trois étages, dont un sous-sol de 3 710 pieds carrés. La superficie du terrain est composée de deux lots d'environ 7 012 pieds carrés. Le bâtiment compte également 10 places de stationnement, accessibles par une ruelle, qui seront offertes en location.

Les travaux consistent au remplacement des appareils électromécaniques et systèmes électriques, au réaménagement des espaces intérieurs, à la reconstruction de la toiture, à la construction d'une cage d'ascenseur, à la fourniture et l'installation d'un ascenseur et à la mise au niveau du bâtiment pour en assurer l'accessibilité universelle, au réaménagement et la construction de nouvelles toilettes, à la construction d'une rampe d'accès et des portes extérieures.

