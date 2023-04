Selon l'enquête Techstars sur l'état de l'innovation, la Silicon Valley est en train de perdre sa couronne alors que des pôles technologiques émergents gagnent en influence





Techstars, l'un des principaux investisseurs d'amorçage au monde, a publié ce jour les résultats de sa première enquête sur l'état de l'innovation au sein de l'écosystème de startups de stade précoce. Intitulé « Enquête sur l'état de l'innovation Techstars 2023 », le rapport présente des perspectives fondées sur les réponses à l'enquête de plus de 1 600 entrepreneurs en devenir, établis et retirés des affaires et investisseurs en capital-risque à propos de l'état de l'innovation, dans leur pays et dans le monde.

D'après ces recherches, même si les entrepreneurs1 et les investisseurs en capital-risque interrogés considèrent toujours la Silicon Valley comme le pôle d'innovation mondial le plus important aujourd'hui, on s'attend à un déclin de son influence sur les cinq ans à venir. Lorsqu'on leur a demandé de sélectionner jusqu'à cinq pôles, près des deux tiers (63 %) des répondants ont identifié la Silicon Valley comme le plus influent actuellement. Cependant, interrogés sur les pôles qui seront les plus innovants dans cinq ans, les réponses indiquant la Silicon Valley ont chuté en dessous de la moitié (45 %).

« Dans le contexte d'un flux de marché continu, les résultats de notre enquête reflètent la transition d'une domination traditionnelle du secteur de l'innovation par les États-Unis, vers une ère multipôles dans laquelle l'entreprenariat technologique s'épanouit à l'international, une tendance soulignée par la conviction des répondants que l'Afrique va dépasser l'Europe occidentale cette année en termes de production de startups », a déclaré Maëlle Gavet, PDG de Techstars. « Les investisseurs d'aujourd'hui sont capables de sourcer des flux de transactions dans le monde entier, et les entrepreneurs de créer des sociétés internationales depuis n'importe où. Il n'est donc pas surprenant de constater le déclin d'un pôle technologique unique comme la Silicon Valley. Les résultats de notre enquête réaffirment que les entrepreneurs de talent sont partout dans le monde, et que l'innovation nécessite le soutien de tout un écosystème. »

Voici quelques-uns des principaux résultats de l'enquête :

Régions : la majorité des entrepreneurs et des investisseurs en capital-risque interrogés (51 %) considèrent la région Asie-Pacifique (APAC) comme la plus innovante en dehors des États-Unis aujourd'hui, ce qui suggère que l'APAC pourrait bientôt remettre en question la domination historique des États-Unis.

la majorité des entrepreneurs et des investisseurs en capital-risque interrogés (51 %) considèrent la région Asie-Pacifique (APAC) comme la plus innovante en dehors des États-Unis aujourd'hui, ce qui suggère que l'APAC pourrait bientôt remettre en question la domination historique des États-Unis. Secteurs : selon les prévisions de près de la moitié des entrepreneurs et des investisseurs en capital-risque interrogés, dans cinq ans, la healthtech (51 %) et le développement durable (44 %) seront les deux secteurs les plus innovants, ce qui illustre la manière dont les fondateurs sont de plus en plus tournés vers la recherche de solutions pour les plus grands défis de notre temps : la santé et l'allongement de la durée de vie d'une part, et le réchauffement climatique et la résilience alimentaire de l'autre.

selon les prévisions de près de la moitié des entrepreneurs et des investisseurs en capital-risque interrogés, dans cinq ans, la healthtech (51 %) et le développement durable (44 %) seront les deux secteurs les plus innovants, ce qui illustre la manière dont les fondateurs sont de plus en plus tournés vers la recherche de solutions pour les plus grands défis de notre temps : la santé et l'allongement de la durée de vie d'une part, et le réchauffement climatique et la résilience alimentaire de l'autre. Firestarters : l'innovation a besoin de tout un écosystème. Seul un quart (26 %) des répondants pensent que les investisseurs en capital-risque et les investisseurs providentiels constitueront le principal moteur de l'innovation dans les cinq ans à venir. En outre, aucun acteur ou influence unique (par exemple des gouvernements ou des entreprises) n'émergerait comme facteur dominant.

l'innovation a besoin de tout un écosystème. Seul un quart (26 %) des répondants pensent que les investisseurs en capital-risque et les investisseurs providentiels constitueront le principal moteur de l'innovation dans les cinq ans à venir. En outre, aucun acteur ou influence unique (par exemple des gouvernements ou des entreprises) n'émergerait comme facteur dominant. Attitude des fondateurs : les entreprises sont restées privées plus longtemps, et notre étude confirme cette tendance avec plus d'un quart (28 %) des entrepreneurs déclarant que leur objectif à long terme est de rester privés/indépendants. En comparaison, seuls 16 % visent une introduction en bourse et 7 % une acquisition par un capital privé.

« Dans les mois à venir, nous nous attendons à ce que les forces en concurrence modèlent le marché de l'innovation. L'effondrement de la Silicon Valley Bank, et la faillite qui en a résulté, ont rendu la collecte de fonds encore plus compliquée. S'ils ne sont pas en mesure de trouver des capitaux ni d'instruments de dette, certains fondateurs vont tout simplement connaître une sortie de route. Cependant, à l'inverse, la vague de licenciements dans l'industrie de la technologie va contribuer à donner de l'élan à l'innovation de stade précoce, car un nombre important de personnes licenciées vont chercher à créer leur entreprise. Nous assistons également à un nombre de plus en plus importants de candidats à nos programmes qui viennent à bout de certains des plus grands défis de notre temps dans des domaines comme la healthtech, le développement durable et la résilience en approvisionnement alimentaire », a ajouté Gavet.

Pour consulter les résultats détaillés de l'enquête, téléchargez le rapport de recherche complet ici : Enquête sur l'état de l'innovation Techstars 2023.

Méthodologie

Entre décembre 2022 et janvier 2023, Techstars et Hanover Research ont conduit une étude complète auprès de professionnels de l'écosystème technologique mondial afin d'évaluer l'état de l'innovation. Les répondants étaient des entrepreneurs en devenir, établis ou retirés des affaires, des investisseurs en capital-risque, des consultants ou encore des partenaires commerciaux. Au total, l'analyse de l'enquête a inclus les réponses de 1 607 personnes, après un nettoyage des données et un contrôle qualité. L'enquête a été menée en ligne et les répondants ont été sélectionnés via une liste de contacts fournie par Techstars Central LLC.

1 Dans ce rapport, le terme « entrepreneurs » englobe les entrepreneurs en devenir, établis et retirés des affaires, sauf indication contraire.

