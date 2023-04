Invitation aux médias - 6 priorités et 5 ans pour être un leader! - Conférence de Martin Imbleau, président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal





MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à un déjeuner-causerie avec Martin Imbleau, président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal. Au cours de son allocution, M. Imbleau abordera les nombreux défis auxquels sont confrontées nos chaînes d'approvisionnement, notamment en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. Il nous fera aussi part de son expérience de la pandémie et des défis liés aux changements climatiques et à l'automatisation des processus.

Il s'entretiendra ensuite avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, notamment sur les nouveaux investissements liés au budget provincial.

Date : Lieu : Mardi 4 avril 2023 Le Centre Sheraton 1201, boul. René-Lévesque O. Montréal, Québec H3B 2L7



Heure : De 11 h 30 à 13 h 45



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.





À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leur personnel et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

