Le ministre Fraser présente les investissements du budget de 2023 pour fournir un nouveau remboursement proposé pour l'épicerie





CALGARY, AB, le 3 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, était à Calgary pour présenter les investissements du budget de 2023 concernant un nouveau remboursement proposé pour l'épicerie.

Afin de rendre la vie plus abordable, le budget de 2023 prévoit un nouveau remboursement pour les articles d'épicerie, qui offre un allégement de l'inflation ciblé pour 11 millions de Canadiennes et de Canadiens à revenu faible ou modeste et de familles qui en ont le plus besoin : cette aide financière supplémentaire peut atteindre 467 $ pour les couples avec enfants admissibles, 234 $ pour les personnes célibataires sans enfant et 225 $ pour les personnes âgées, en moyenne. Le gouvernement du Canada prend également des mesures pour sévir contre les frais indésirables et les prêts à conditions abusives, réduire les coûts de transaction de cartes de crédit pour les petites entreprises et faire en sorte que la population canadienne puisse conserver une plus grande part de ses revenus.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au produit intérieur brut parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sûr, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

«?Les Albertains font face à des défis importants en raison de la hausse du coût de l'épicerie, qui exerce une pression sur les Canadiens de partout au pays. En offrant ce remboursement pour l'épicerie unique aux personnes qui en ont le plus besoin, nous sommes en mesure d'aider directement 11 millions de Canadiens et de familles. Il s'agit de 467 $ de plus pour une famille de 4 personnes qui vit peut-être d'une paie à l'autre, ou de 225 $ pour une personne âgée vivant avec un revenu fixe, par exemple. Les investissements du budget de 2023 contribueront à rendre la vie en Alberta et partout au Canada plus abordable.?»

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

«?De nombreux Calgariens, y compris des personnes âgées avec un revenu fixe, ont du mal à joindre les 2 bouts en raison de l'augmentation du coût de la vie. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a proposé le remboursement pour l'épicerie dans le cadre du budget de 2023. Ce programme permettra d'atténuer l'inflation de façon ciblée pour les personnes qui en ont le plus besoin. Il aidera les familles et les personnes âgées de Calgary à garder plus d'argent dans leurs poches et à mettre de la nourriture sur la table.?»

- George Chahal, député de Calgary Skyview

