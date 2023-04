Le Canada et la Nouvelle-Écosse investissent dans un nouveau bâtiment universitaire écoénergétique pour l'Université du Cap-Breton





SYDNEY, NS, le 3 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, John White, député de Glace Bay-Dominion, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et l'honorable David Dingwall, président et vice-chancelier de l'Université du Cap-Breton, ont annoncé un financement conjoint de plus de 84 millions de dollars pour le nouveau Centre de découverte et d'innovation, un bâtiment universitaire qui sera situé sur le campus de l'Université du Cap-Breton (UCB).

Le nouveau bâtiment, dont la conception modulaire facilitera les expériences d'apprentissage interactives, abritera des laboratoires, des salles de classe, des installations de recherche, ainsi que des locaux pour les services aux étudiants. L'installation d'un système géothermique en boucle fermée, de panneaux solaires et de commandes de bâtiment intelligentes aideront à en faire un bâtiment carboneutre.

Le nouveau Centre de découverte et d'innovation aidera l'UCB à se positionner en tant que chef de file de la préparation aux changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en contribuant à la réduction ultérieure de son empreinte carbone. Les installations de formation et d'apprentissage modernes et efficaces permettront également de renforcer le recrutement et la conservation des talents universitaires au Cap-Breton.

Afin de bâtir l'économie propre du Canada, le budget de 2023 propose des investissements transformateurs visant à lutter contre les changements climatiques et à créer de nouvelles possibilités pour les entreprises et la main-d'oeuvre canadiennes. Ces mesures importantes permettront, entre autres, de fournir une énergie plus propre et moins chère, de soutenir les investissements dans les communautés et de créer des emplois bien rémunérés.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les résidents du Cap-Breton ont ressenti les impacts des changements climatiques et comprennent le besoin de rendre nos infrastructures plus résilientes. En investissant dans des édifices prêts à devenir carboneutre comme le Centre de découverte et d'innovation, nous positionnons l'Université du Cap-Breton comme un modèle de croissance durable. Ce nouveau bâtiment va créer de bons emplois lors de la construction et aider à retenir plus de jeunes travailleurs au Cap-Breton. C'est ainsi qu'on génère de la croissance et un dynamisme d'un bout à l'autre de l'Île.»

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le nouveau Centre de découverte et d'innovation de l'Université du Cap-Breton répond à l'engagement du Canada de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en accueillant et en formant la future main-d'oeuvre. Les investissements dans des infrastructures éducatives novatrices rassurent les Canadiens, qui savent que l'état de l'éducation est entre de bonnes mains. En tant que diplômé de l'Université du Cap-Breton, je suis impatient de voir les possibilités qui s'offrent aux étudiants d'aujourd'hui. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso

« Grâce à ce partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et l'université du Cap-Breton, nous nous appuyons sur le fait que le Canada est un chef de file en matière d'infrastructures éducatives innovantes et respectueuses de l'environnement. Tous les habitants du Cap-Breton et tous les Canadiens bénéficieront des travaux réalisés dans cette nouvelle installation. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria



« La Nouvelle-Écosse est un chef de file national dans la lutte contre les changements climatiques, et l'Université du Cap-Breton se joint à nous dans ce combat. La transition vers des bâtiments plus écoénergétiques n'est qu'une des nombreuses mesures qui nous aideront à atteindre notre objectif ambitieux de carboneutralité d'ici 2050. »

John White, député de Glace Bay-Dominion, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

« Grâce à cette annonce, l'UCB sera en mesure de maximiser l'impact de son programme de recherche communautaire déjà solide, d'accroître le nombre et la portée de ses partenariats avec l'industrie, ainsi que de transformer l'ensemble de l'île du Cap-Breton. Le Centre de découverte et d'innovation, doté des dernières technologies vertes et d'infrastructures numériques, changera la donne et fera de l'île du Cap-Breton une destination nationale pour la recherche et une destination mondiale pour les étudiants. Nous sommes ravis que le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse reconnaissent ainsi les besoins des étudiants, de la faculté et de la population du Cap-Breton. »

L'honorable David Dingwall, président et vice-chancelier de l'Université du Cap-Breton

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 20 000 000 $ dans ce projet. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y consacre 35 000 000 $ et l'Université du Cap-Breton fournit 29 514 000 $.

investit 20 000 000 $ dans ce projet. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y consacre 35 000 l'Université du Cap-Breton fournit 29 514 000 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables au Canada .

. En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 63 projets ou ensembles de projets d'infrastructure ont été financés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 355 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 462 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes



Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 12:45 et diffusé par :