Le ministre O'Regan présente les investissements du budget de 2023 pour rendre la vie plus abordable





HAMILTON, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr, s'est porté à la rencontre de travailleurs à Hamilton, en Ontario, pour discuter des mesures énoncées dans le budget de 2023 pour soulager de manière ciblée l'inflation et rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Il a également présenté les financements transformateurs visant à créer des emplois bien rémunérés dans l'économie verte grandissante du Canada.

Le ministre, aux côtés de la députée de Hamilton Mountain, Lisa Hepfner, et du député de Hamilton East-Stoney Creek, Chad Collins, se rendent au centre de formation E. H. Mancinelli de la section locale 837 de l'UIJAN et au centre de formation de la section locale 736 des Ironworkers pour y rencontrer des membres des Hamilton-Brantford Building and Construction Trades Council. Ensuite, en compagnie du secrétaire parlementaire de la ministre des Sports et du ministre de la Santé, Adam van Koeverden, et de la députée d'Oakville Burlington Nord, Pam Damoff, le ministre O'Regan dirigera une assemblée générale au Milton's Orange Snail Brewers. Ils s'adresseront aux travailleurs syndiqués des métiers et des soins de la santé à propos des mesures énoncées dans le budget de 2023 qui visent à rendre la vie plus abordable aujourd'hui et à créer des métiers bien rémunérés à l'appui d'une prospérité durable.

Les crédits d'impôt constituent l'un des éléments dans lesquels le gouvernement injecte le plus de fonds à travers le budget de 2023. À la suite de consultations avec les syndicats et d'autres intervenants, le gouvernement donne dans le budget de 2023 plus de précisions sur les exigences relatives aux conditions de travail dont sont assortis les crédits d'impôt à l'investissement dans les technologies propres et l'hydrogène propre : Afin d'être admissibles aux taux de crédit d'impôt les plus élevés, les entreprises doivent verser aux travailleurs le salaire courant. En outre, au moins 10 % des heures travaillées par les gens de métier doivent être effectuées par des apprentis inscrits dans les métiers désignés Sceau rouge. Veiller à ce que les travailleurs soient rémunérés de façon juste et appuyer les apprentissages qui mèneront à des emplois bien rémunérés rendra la vie plus abordable pour les travailleurs canadiens et leur famille.

Dans le budget de 2023, le gouvernement injecte également des fonds pour rendre la vie plus abordable sur le plan personnel. Le nouveau remboursement pour l'épicerie offrira un allégement de l'inflation ciblé à 11 millions de Canadiens et de familles qui en ont le plus besoin, ce qui se traduit par une aide financière supplémentaire pouvant atteindre 467 $ pour les couples avec enfants admissibles, 234 $ pour les personnes seules sans enfant et 225 $ pour les personnes âgées, en moyenne. Lorsqu'il s'agit d'appareils ou d'électroménagers défectueux, les frais élevés de réparation et le manque d'accès à des pièces particulières poussent souvent les gens à acheter de nouveaux produits plutôt qu'à réparer ceux qu'ils ont. Cette réaction est coûteuse et génère des déchets dangereux. Le budget de 2023 annonce que le gouvernement travaillera à la mise en oeuvre d'un droit à la réparation afin qu'il soit plus facile et moins coûteux pour les Canadiens de réparer les appareils électroménagers et électroniques plutôt que de les remplacer. Le gouvernement prend également des mesures pour sévir contre les frais indésirables et les prêts à conditions abusives, réduire les coûts de transaction de cartes de crédit pour les petites entreprises et faire en sorte que la population canadienne puisse conserver une plus grande part de ses revenus.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

Citations

« Notre budget fédéral est fait pour les travailleurs. C'est un plan pour leur rendre la vie plus abordable, à eux et à leur famille. C'est un plan pour créer de bons emplois, des emplois syndiqués de qualité et des emplois payés au salaire syndical courant. »

- Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr.

« L'UIJAN représente plus de 140?000 hommes et femmes qui bâtissent notre pays et le rendent meilleur. Dans le budget de 2023, le gouvernement réitère son engagement à travailler aux côtés des travailleurs syndiqués pour bâtir un Canada prospère, à collaborer pour renforcer les politiques qui ont des répercussions sur nos membres et leur famille. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous continuerons à paver une voie solide pour notre industrie, nos collectivités et notre économie, et ce, grâce à des fonds conséquents injectés dans notre main-d'oeuvre, notamment les exigences concernant les salaires syndicaux, les crédits d'impôt pour les outils et la mobilité de la main-d'oeuvre, les infrastructures fiables et abordables et les possibilités d'immigration et de prises de contact pour recruter et conserver une main-d'oeuvre inclusive. »

- Le vice-président de UIJAN Canada, Joseph Mancinelli

Produits connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 12:50 et diffusé par :