PortsToronto célèbre la 162e cérémonie du haut-de-forme, un événement annuel organisé pour l'arrivée du premier navire de la saison





C'est l'Andean, commandé par le capitaine Vyacheslav Tykhonov, qui a remporté la course : parti de Corinto, au Nicaragua, il est le premier navire étranger à être arrivé au port, avec à son bord des milliers de tonnes de sucre destiné à la raffinerie de sucre Redpath.

TORONTO, le 3 avril 2023 /CNW/ - De toute évidence, le printemps est là! La preuve : le premier navire étranger de la saison de navigation 2023 est arrivé au Port de Toronto. Aujourd'hui en début de journée, PortsToronto a « couronné » Vyacheslav Tykhonov, capitaine du navire Andean, en le coiffant d'un antique chapeau (présenté pour la première fois au printemps 1861) lors de la cérémonie annuelle du haut-de-forme. Cela fait 162 ans que PortsToronto célèbre l'ouverture officielle de la saison de navigation commerciale en couronnant ainsi le capitaine du premier navire océanique - ou « salé » - à entrer au port.

En 2022, 2,3 millions de tonnes de produits en vrac et de marchandises diverses ont transité par le Port de Toronto - soit le volume le plus élevé atteint ces 18 dernières années. Cette année exceptionnelle pour ce qui est des importations maritimes souligne l'importance du rôle que joue le port au sein de l'infrastructure économique de Toronto. Le Port de Toronto a accueilli en 2022 pas moins de 191 navires de charge venus y débarquer toutes sortes de chargements en vrac, de cargaisons liées à des projets et de marchandises diverses - pour un volume de total de 2 346 724 tonnes. En outre, cette même année, 40 navires de croisière transportant au total plus de 12 000 passagers sont passés par le terminal de croisière de PortsToronto. Or, l'année 2023 s'annonce elle aussi exceptionnelle : entre mai et octobre, 54 navires de croisière devraient faire escale au port et débarquer à Toronto plus de 17 000 passagers, qui en profiteront pour visiter cette ville aux multiples attraits.

« La cérémonie du haut-de-forme est une tradition perpétuée depuis 162 ans au Port de Toronto. Elle souligne l'ouverture annuelle d'un réseau de transport essentiel qui permet aux entreprises canadiennes et internationales d'amener des marchandises au coeur de la ville de façon pratique, durable et rentable. Les longues traditions comme celle-ci rappellent l'importance du rôle que joue le port au sein de notre chaîne logistique nationale et de l'infrastructure économique de Toronto, a déclaré RJ Steenstra, le président et chef de la direction de PortsToronto. PortsToronto était ravie d'organiser la cérémonie à bord de l'Andean et d'accueillir le capitaine et l'équipage de ce navire au Port de Toronto. »

C'est Hugh Richardson, le premier capitaine du Port de Toronto, qui avait lancé l'idée de cette cérémonie. Son objectif était d'inciter ainsi les navires à livrer des matériaux de construction au port le plus tôt possible chaque année, de façon à ce que la saison de la construction puisse commencer dans cette ville en plein essor qu'était alors Toronto. Le premier navire arrivé recevait en récompense une serviette contenant 100 dollars, mais aussi un chapeau haut de forme qui servait de « clé de la ville » et permettait au capitaine et à son équipage de se faire offrir à boire et à manger à Toronto pendant 24 heures. C'est toujours ce fameux chapeau - vieux de 162 ans - qui est utilisé aujourd'hui, même si des mesures sont prises pour le protéger et le maintenir en état afin qu'il puisse encore servir pendant des années.

Il s'agissait initialement de mettre à l'honneur le premier navire à entrer au port chaque année, mais cette cérémonie traditionnelle annuelle célèbre désormais l'arrivée du premier navire océanique - ou premier « salé » - de la saison. Cette année, cet honneur est revenu au navire Andean, parti de Corinto (au Nicaragua) et venu livrer au Port de Toronto 19 000 tonnes de sucre - une cargaison destinée à la raffinerie Redpath. Cette cérémonie annuelle marque également le début de la saison de navigation 2023.

Le Port de Toronto, qui est l'un des ports intérieurs du Canada, se trouve sur la rive nord-ouest du lac Ontario. Situé à quelques minutes du coeur du centre-ville de Toronto, le Port est doté d'un réseau fluide de liaisons intermodales efficientes avec les services de transport routier, ferroviaire et aérien, ce qui en fait une infrastructure économique unique et essentielle. Les cargaisons maritimes qui ont transité par le Port de Toronto en 2017 ont généré 377,7 millions de dollars d'activité économique et donné du travail à 1 566 personnes en Ontario cette année-là. Le Port accueille également des navires et des passagers du monde entier au terminal de croisière. Une visite virtuelle du Port de Toronto vous en apprendra davantage sur l'importance du rôle que joue ce dernier au sein du réseau de transport canadien, ainsi que sur les avantages que présente le transport maritime pour l'environnement. Vous pouvez également cliquer ici pour en savoir plus sur la place prépondérante qu'occupe le port au sein de l'infrastructure économique de Toronto, où il favorise à la fois le tourisme et le commerce.

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le port maritime de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels le transport maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 14 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

Sucre Redpath ltée fabrique et vend au Canada des produits contenant du sucre, sous la marque Redpath, et fait partie du groupe ASR - le plus grand raffineur de sucre de canne au monde. Cela fait plus de 60 ans que Sucre Redpath a son siège social et exerce ses activités dans le secteur riverain de Toronto (Ontario), où elle fabrique des produits de qualité à base de sucre destinés aux consommateurs, aux établissements de restauration et aux fabricants de produits alimentaires partout au Canada. La compagnie exploite aussi une installation de mélange à sec et d'emballage à Belleville, en Ontario. Cette usine cofabrique des produits de grandes marques de détail et de marques privées, tels que des mélanges de thé glacé édulcoré, des mélanges à chocolat chaud et d'autres produits à base de sucre destinés aux marchés canadiens et étrangers. Redpath est fière d'employer plus de 275 personnes au Canada.

