ESAB Corporation publie son premier rapport de durabilité





ESAB Corporation (« ESAB » ou la « Société ») (NYSE : ESAB), a publié son premier rapport de durabilité, établissant ainsi des points de référence pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et s'engageant à réduire de 30 % les émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030.

Ce rapport inaugural sur la durabilité s'inscrit dans la lignée de l'engagement d'ESAB en faveur de la gérance environnementale ; du renforcement de la diversité, de l'équité et de l'inclusion parmi ses collaborateurs ; de la sensibilisation au sein de ses communautés locales ; et du maintien d'une gouvernance d'entreprise inégalée dans le secteur. Il couvre l'engagement de la Société à améliorer sans relâche la santé et la sécurité au travail pour les quelque 9 000 collaborateurs d'ESAB à travers le monde.

« Nous sommes fiers de notre approche pour faire progresser notre programme de développement durable, qui souligne notre objectif de façonner le monde que nous imaginons », déclare Shyam P. Kambeyanda, président et CEO, ESAB Corporation. « Nous avons la responsabilité d'être une entreprise citoyenne responsable, avec un impact positif sur l'environnement, et nous sommes déterminés à bâtir un héritage positif et durable dans les collectivités où nous vivons et travaillons. Notre premier rapport de durabilité jette les bases qui soutiennent la croissance à long terme de notre entreprise, et qui s'alignent sur nos valeurs fondamentales et notre engagement à façonner un monde meilleur. »

Points saillants du rapport inaugural de durabilité d'ESAB :

Engagement à réduire de 30 %, d'ici 2030, les émissions mondiales absolues de GES (Scope 1 et Scope 2) dans les principaux sites de production par rapport à 2022.

Informations sur le bilan de sécurité de la Société, inégalé dans le secteur, notamment un taux d'incidents total enregistrable de 0,49 en 2022.

Détails des nouveaux produits conçus pour répondre aux normes définies dans le règlement européen sur l'écoconception pour les produits durables.

Conclusions des ateliers sur la gestion de l'énergie, qui ont permis d'identifier d'importantes opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique.

Résumé des efforts de diversité, d'équité et d'inclusion, notamment avec une équipe de direction aujourd'hui composée à 67 % de femmes ou de personnes aux origines raciales/ethniques variées.

Pour de plus amples renseignements sur la feuille de route de durabilité d'ESAB, rendez-vous sur www.ESABcorporation.com/sustainability, où vous pourrez télécharger le rapport de durabilité 2022 de la Société.

À propos d'ESAB Corporation

Créée en 1904, ESAB Corporation (NYSE : ESAB) est un chef de file mondial de la technologie de fabrication connectée et des solutions de contrôle des gaz. Notre longue histoire de produits innovants et de solutions de workflow et notre système commercial (EBX) nous permettent de concrétiser notre ambition : façonner le monde que nous imaginons. ESAB Corporation est basée à North Bethesda, dans le Maryland, et emploie quelque 9 000 collaborateurs et sert des clients dans environ 150 pays. Pour en savoir plus, visitez www.ESABcorporation.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris des déclarations concernant nos cibles, objectifs, engagements et programmes ESG, ainsi que d'autres plans d'affaires, initiatives et objectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes actuelles et sont sujets à des risques et incertitudes susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et nos attentes actuelles. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les mots « penser », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », « perspectives », « avoir l'intention de », « stratégie », « plan », « peut », « devrait », « continueront », « donneront vraisemblablement », leurs formes à la négation ou leurs variations, les conjugaisons au futur et au conditionnel, ou une terminologie similaire généralement destinée à identifier les énoncés prospectifs. Nos résultats futurs réels, y compris la concrétisation de nos cibles, objectifs ou engagements, pourraient différer sensiblement de nos résultats projetés en raison de changements de circonstances, d'hypothèses non réalisées ou d'autres risques, incertitudes et facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Ces risques, incertitudes et facteurs incluent les facteurs de risque décrits dans l'article 1A de notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous invitons le lecteur à tenir compte de l'ensemble des risques, incertitudes et facteurs identifiés ci-dessus ou décrits dans ces rapports afin d'évaluer attentivement les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

