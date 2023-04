La documentation de licence Carbios est prête pour le déploiement industriel et commercial, à l'international, de sa technologie de biorecyclage du PET





Carbios (Euronext Growth Paris : ALCRB) (Paris:ALCRB), pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, est prête à commercialiser sa technologie de biorecyclage du PET à travers le monde. Les excellents résultats des opérations en cours dans son démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand et l'étude d'ingénierie détaillée pour sa première usine commerciale (mise en service prévue en 2025) définissent l'ingénierie de base et les lignes directrices opérationnelles pour les unités qui seront exploitées sous contrats de licence. De la promotion de la technologie avec le document de synthèse des informations techniques (TIS1) au développement de projets avec une documentation de design et d'ingénierie (PDP2) et un manuel de technologie et des opérations (Process Book) spécifiques, les futurs licenciés de Carbios disposeront de toute la documentation procédé nécessaire pour concevoir, approvisionner, construire et exploiter de manière fiable leurs propres usines de biorecyclage du PET, ceci dans le respect des normes HSE3 et pour un produit de haute qualité.

Les producteurs de PET et les entreprises de chimie sont des clients potentiels évidents pour une technologie qui permet la circularité du PET grâce à des matières premières alternatives aux monomères pétrosourcés, et qui s'interface parfaitement avec les usines de polymérisation existantes. En apportant de la valeur à tout type de déchets en PET tels que les plastiques complexes ou les textiles, Carbios vise également d'autres acteurs de la chaîne de valeur comme les entreprises de gestion des déchets et des acteurs publics. Enfin, la technologie de Carbios offre une solution aux marques qui doivent répondre aux exigences règlementaires croissantes et atteindre leurs propres objectifs de durabilité, ambitieux, sur la part de PET recyclé dans leurs produits et emballages.

"En tant qu'entreprise la plus avancée dans l'industrialisation de la technologie de biorecylage, Carbios est impatiente d'apporter à ses partenaires, à travers le monde, sa solution pour la circularité du plastique et des textiles ", a commenté Stéphane Ferreira, Directeur du Développement Commercial chez Carbios. "Partout où il y a une consommation de plastique, il y a un besoin de recyclage éco-responsable. Chez Carbios, nous sommes prêts à déployer notre technologie de biorecyclage et à contribuer concrètement à l'économie circulaire du plastique."

Cette nouvelle étape industrielle complète les collaborations avec les marques réunies au sein des deux consortiums de Carbios, ainsi que le partenariat exclusif à long terme avec Novozymes, le leader mondial de la production d'enzymes, qui assure la fourniture d'enzymes à l'unité de référence de Carbios et aux futures usines sous licence.

"Avec la documentation d'ingénierie désormais disponible, nous avons franchi une nouvelle étape industrielle dans le respect du calendrier prévu pour le déploiement de notre technologie de biorecyclage du PET", a dit Lionel Arras, Directeur du Développement Industriel chez Carbios.

"L'élaboration de ces documents est une énorme réussite et je remercie toutes les équipes d'ingénieurs de nos unités de démonstration et de référence pour leur travail acharné," a ajouté Frédéric Alarcon, Responsable de la Licence chez Carbios.

À propos de Carbios :

Fondée en 2011 par Truffle Capital, Carbios est une société de biotechnologie développant, en vue de leur industrialisation, des procédés biologiques innovants et compétitifs. Par son approche unique associant la biologie et la plasturgie, Carbios vise à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et aux enjeux de la transition écologique en relevant un défi majeur de notre époque : la pollution plastique et textile. La technologie de recyclage enzymatique développée par Carbios déconstruit tout type de déchet PET (le polymère dominant dans les flacons, barquettes, textiles en polyester) en ses constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge. Cette première mondiale a été saluée en avril 2020 par la communauté scientifique internationale à travers une publication en Une de la prestigieuse revue Nature. Après avoir démarré avec succès son démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand en 2021, Carbios vient de franchir une nouvelle étape clé vers l'industrialisation de son procédé avec le démarrage de la construction d'une première usine en partenariat avec Indorama Ventures.

En 2017, Carbios et L'Oréal ont co-fondé un consortium pour contribuer à l'industrialisation de sa technologie de recyclage. Engagés à développer des solutions innovantes pour le développement durable, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe ont rejoint le Consortium en avril 2019. En 2022, Carbios a signé un accord avec On, Patagonia, PUMA, et Salomon, en vue de développer des solutions augmentant la recyclabilité et la circularité de leurs produits. PVH a rejoint ce Consortium en janvier 2023.

La Société a également développé une technologie de biodégradation enzymatique des plastiques à usage unique en PLA (polymère biosourcé). Cette technologie permet de créer une nouvelle génération de plastiques 100 % compostables à température ambiante, en intégrant les enzymes au coeur même de ces plastiques.

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) est éligible au PEA-PME et bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l'éligibilité des titres de la Société à l'investissement des Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI)

1 TIS = Technical Information Summary

2 PDP = Process Design Package

3 HSE = Hygiène, Sécurité Environnement

