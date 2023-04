La série TVS HLX franchit le cap des 3 millions de ventes mondiales





La société TVS Motor, un fabricant réputé de deux-roues et de trois-roues dans le monde, a annoncé aujourd'hui que la série TVS HLX a franchi le cap des 3 millions de ventes dans 54 pays. Il s'agit de l'étape du million la plus rapide que la marque a franchie en 17 mois, représentant ainsi la confiance et la fidélité des clients du monde.

La série TVS HLX a été lancée pour la première fois en 2013. Actuellement, le portefeuille comprend TVS HLX Plus, TVS HLX 125, TVS HLX 150, TVS HLX 150 X, TVS HLX 150 DISC et TVS HLX Gold. Grâce à ces diverses variantes, la marque répond désormais aux demandes de mobilité du marché, en particulier dans les régions rurales et semi-urbaines d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine. La série TVS HLX est l'objet d'une demande croissante puisqu'elle permet la connectivité du dernier kilomètre en Afrique où elle est largement utilisée en tant que taxi, assurant le transport de millions de passagers chaque jour.

Prenant la parole à cette occasion, M. K.N. Radhakrishnan, Directeur et PDG de la société TVS Motor, a déclaré: "Nous sommes ravis que notre marque mondiale pionnière, TVS HLX, ait atteint le record de ventes de 3 millions d'unités sur les marchés mondiaux. Cette étape reflète nos efforts consolidés visant à ravir nos clients avec des produits de qualité supérieure accompagnés par de solides initiatives de satisfaction de la clientèle. Cette étape représente une reconnaissance de la préférence des clients pour nos produits dans toutes les zones géographiques. Nous remercions nos clients pour leur soutien continu et la confiance qu'ils ont accordée à la marque au fil des ans".

Commentant cet exploit marquant, M. Rahul Nayak, Vice-président des Affaires internationales, chez TVS Motor, a souligné : "Cette étape témoigne le travail acharné réalisé par toute notre équipe, et met en évidence nos solides capacités de production et de réseautage. Grâce à TVS HLX, nous avons bâti une marque désormais reconnue comme synonyme de durabilité et de performance tout en assurant une amélioration continue des produits. TVS HLX constitue une attestation du développement des produits axé sur la connaissance du client. Nous restons déterminés à apporter des produits de qualité, à fournir les meilleurs services après-vente et une disponibilité facile des pièces originales pour nos clients sur tous les marchés".

La série TVS HLX est restée fidèle à la promesse faite par la marque et qui consiste à être un produit robuste et très fiable sur les terrains accidentés. TVS HLX a joué un rôle essentiel dans la transformation de millions de vies en répondant à des besoins de transport variés.

À propos de la société TVS Motor

La société TVS Motor est un fabricant de deux et trois-roues réputé dans le monde entier, soutenant le progrès réalisé à travers la mobilité en mettant l'accent sur le développement durable. Enracinés dans notre héritage de 100 ans qui repose sur la confiance, la valeur, la passion à l'égard de nos clients et la ponctualité, nous sommes fiers de fabriquer des produits aspirationnels internationaux de la plus haute qualité grâce à des processus innovants et durables. Nous sommes la seule entreprise fabricante de deux-roues à avoir reçu le prestigieux prix Deming. Nos produits sont en tête de leurs catégories respectives dans les enquêtes J.D. Power IQS et APEAL depuis cinq ans. Nous avons été classés n° 1 dans l'enquête de J.D. Power, catégorie de satisfaction du service client, pendant quatre années consécutives. Notre société du groupe Norton Motorcycles, basée au Royaume-Uni, est l'une des marques de motos les plus appréciées au monde. Nos filiales dans le domaine de la mobilité électrique personnelle, Swiss E-Mobility Group (SEMG) et EGO Movement, occupent une position pionnière sur le marché du vélo électrique en Suisse. TVS Motor s'efforce d'offrir l'expérience client inégalée dans les 80 pays dans lesquels elle opère.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant: www.tvsmotor.com

