Entrepreneuriat collectif pour les jeunes - Québec accorde une aide de 900?000 $ au Chantier de l'économie sociale





QUÉBEC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, annoncent l'octroi d'une aide financière de 900?000 $ au Chantier de l'économie sociale pour le projet SISMIC.

S'inscrivant dans l'axe Entrepreneuriat du Plan d'action jeunesse 2021-2024 du gouvernement du Québec, ce projet est déployé dans toutes les régions du Québec en collaboration avec les Pôles d'économie sociale. Il permet d'offrir des services, incluant des ateliers de travail et de l'accompagnement, à des jeunes de 18 à 29 ans qui démarrent un projet d'entrepreneuriat collectif ou qui souhaitent le faire.

En soutenant le Chantier, le gouvernement du Québec exprime sa volonté de faire de l'économie sociale une partie intégrante de l'économie québécoise.

Citations

«?Les organisations qui offrent des solutions responsables aux défis actuels suscitent un fort engouement de la part de nos jeunes. En ce sens, le projet SISMIC du Chantier de l'économie sociale est très prometteur. Il outille les acteurs et actrices de la relève dans leur parcours d'idéation et d'incubation d'entreprises collectives tout en contribuant à la vitalité économique, sociale et culturelle du Québec. Nous ne pouvons que nous en réjouir!?»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

«?Soutenir l'entrepreneuriat fait partie de nos priorités dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024. En appuyant le Chantier de l'économie sociale, nous faisons un pas de plus pour renforcer l'accompagnement des jeunes créatifs, qui veulent être des agentes et agents de changements positifs dans leurs milieux, et pour accélérer le rayonnement de leurs innovations.?»

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

Le Plan d'action jeunesse 2021-2024 contient des mesures soutenues par le gouvernement du Québec pour qu'il réalise les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030 et accompagne les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie.

d'action jeunesse 2021-2024 contient des mesures soutenues par le gouvernement du Québec pour qu'il réalise les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030 et accompagne les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie. Ce plan s'articule autour de 7 axes d'intervention, dont l'entrepreneuriat. Les 3 objectifs de cet axe visent à encourager la culture entrepreneuriale, à soutenir le démarrage et la reprise d'entreprises et à promouvoir l'entrepreneuriat responsable.

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

Suivez le Secrétariat à la jeunesse dans les médias sociaux @SAJQC

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 12:00 et diffusé par :