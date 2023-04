Invitations aux médias - Grande manifestation devant l'Assemblée nationale CARIBOU : FAUT QU'ON SE PARLE





QUÉBEC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le syndicat Unifor invite les représentantes et représentants des médias à une grande manifestation qui aura lieu devant l'Assemblée nationale, afin d'interpeler le gouvernement provincial sur la stratégie à venir visant à stopper le déclin des populations de caribous montagnards et forestiers. Cet exercice ne peut se faire sans la mise en place de mécanismes qui permettent l'intégration des travailleuses et des travailleurs et nous devons faire partie du dialogue social.

QUOI: Manifestation - CARIBOU : FAUT QU'ON SE PARLE

QUAND : 4 avril 2023

HEURE : 11h30

OÙ : Devant l'Assemblée nationale (rond-point, devant la fontaine deTourny)

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie.

