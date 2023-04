Jeremy Hansen, premier astronaute canadien à se rendre jusqu'à la Lune





LONGUEUIL, QC, le 3 avril 2023 /CNW/ - L'honorable François-Philippe Champagne, ministre responsable de l'Agence spatiale canadienne (ASC), a annoncé aujourd'hui que Jeremy Hansen sera le premier astronaute de l'ASC à faire le tour de la Lune lors de la mission Artemis II. Une page d'histoire sera écrite : ce sera la première mission lunaire habitée depuis la fin du programme Apollo il y a 50 ans.

Depuis une quarantaine d'années, les astronautes canadiens ont acquis une renommée mondiale comme explorateurs des temps modernes et sont une source d'inspiration pour d'innombrables Canadiens. Fort de cet héritage, Jeremy Hansen sera un élément important de l'équipage d'Artemis II en raison de ses qualités de leadership, de son intégrité et de ses compétences opérationnelles exceptionnelles.

Le lancement d'Artemis II, prévu pour l'an prochain, fera du Canada le deuxième pays à envoyer un astronaute autour de la Lune. Artemis II ouvrira la voie à l'installation durable des êtres humains sur la Lune et incitera une nouvelle génération de Canadiens à vouloir vivre les frissons de l'exploration spatiale et des découvertes.

Citations

« Nous retournons sur la Lune, et le Canada est au coeur de cette extraordinaire aventure. Grâce à notre réputation de partenaire de confiance et à notre collaboration de longue date avec la NASA, un astronaute canadien fera partie de cette mission historique. Toutes mes félicitations à Jeremy d'être au premier rang de l'une des initiatives les plus ambitieuses jamais entreprises par l'être humain. La participation du Canada au programme Artemis favorisera la création de milliers d'emplois hautement spécialisés, stimulera l'innovation et sera une source de fierté pour la population canadienne pour des années à venir. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Je suis à la fois très heureux et honoré de faire partie de l'équipage d'Artemis II. J'ai hâte de faire appel à mon expérience, à ma formation et à mes connaissances pour mener à bien cette mission exigeante au nom du Canada. Je suis touché par tous les efforts consacrés par tant de Canadiens pour faire de cette mission une réalité. C'est un honneur pour moi de représenter mon pays dans cette mission historique. »

Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Quelques faits

Depuis le début des années 1980, les astronautes canadiens ont fait avancer la science et la technologie. Ils sont une source d'inspiration pour les Canadiens. Neuf astronautes extraordinaires de l'ASC ont pris part à 17 missions spatiales .

. Le 28 février 2019, le premier ministre du Canada a annoncé des investissements historiques dans le programme spatial du Canada . Il a aussi annoncé que notre pays s'engageait à participer aux missions d'exploration de la Lune.

a annoncé des . Il a aussi annoncé que notre pays s'engageait à participer aux missions d'exploration de la Lune. Jeremy Hansen sera de la mission Artemis II du fait que le Canada fournira le Canadarm3 à la station spatiale lunaire Gateway . Grâce à cette contribution, le Canada se voit aussi offrir toute une série de possibilités, notamment d'expériences scientifiques, de démonstrations technologiques et d'activités commerciales sur la Lune, ainsi qu'un autre vol à destination de la station spatiale Gateway.

sera de la mission Artemis II du fait que le fournira le à la station spatiale lunaire . Grâce à cette contribution, le se voit aussi offrir toute une série de possibilités, notamment d'expériences scientifiques, de démonstrations technologiques et d'activités commerciales sur la Lune, ainsi qu'un autre vol à destination de la station spatiale Gateway. Le budget de 2023 prévoit la somme de 1,43 milliard de dollars pour soutenir les missions en lien avec l'exploration de la Lune, y compris le développement d'un véhicule utilitaire lunaire.

Artemis II est la première mission lunaire habitée depuis 1972. Cette mission d'environ 10 jours permettra de tester les systèmes du vaisseau spatial Orion, configuré pour répondre aux besoins de l'équipage à bord.

Liens

