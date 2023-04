Pour un meilleur accès aux soins - Québec couvrira les soins dentaires médicalement requis





QUÉBEC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Plusieurs interventions chirurgicales, comme des chirurgies et des greffes, nécessitent d'avoir une santé buccodentaire adéquate. C'est pourquoi le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que, dès le 1er avril, Québec couvrira les frais de soins dentaires nécessaires avant certaines interventions chirurgicales. Pour ce faire, le gouvernement déploie un nouveau programme, le Programme de soins dentaires médicalement requis, qui permettra de fournir des services dentaires à plus de 4 000 personnes par année.

Au total, 29 établissements sont visés par le Programme, qui disposera d'un budget récurrent de départ équivalant à 2 millions $, assumé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les usagers et usagères pourront recevoir les soins dans les cliniques dentaires établies en milieu hospitalier et dans certaines cliniques privées du Québec. Les frais seront directement couverts par les établissements.

Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux seront responsables de soutenir la mise en oeuvre du programme par le remboursement des actes effectués par les équipes dentaires publiques ou privées de leur région et de procéder à la reddition des comptes avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

« La santé buccodentaire ne devrait jamais être un frein pour se faire soigner. Nous devons donc assurer un accès équitable aux soins de santé pour tous les Québécois et Québécoises. Il arrive que des chirurgies soient reportées en raison d'une santé buccodentaire inadéquate. Le programme que nous mettons en place aujourd'hui contribuera à éviter le report de chirurgies. Il s'agit d'un pas de plus pour améliorer l'accessibilité des services du réseau de la santé, un élément phare de notre Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Les clientèles visées par le nouveau programme sont les suivantes :

les personnes inscrites sur une liste d'attente en vue de certaines chirurgies cardiaques, par exemple la mise en place d'une valve cardiaque;

les personnes de moins de 18 ans en attente d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques;

les personnes adultes en attente d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques;

les personnes inscrites sur une liste d'attente en vue d'une greffe d'organe.

Rappelons que des services dentaires publics sont déjà offerts au Québec, notamment aux enfants de 9 ans et moins ainsi qu'aux bénéficiaires d'une aide financière avec carnet de réclamation, aux résidents et résidentes des centres d'hébergement et de soins de longue durée publics et privés conventionnés, aux résidents et résidentes des maisons des aînés et des maisons alternatives, aux personnes nécessitant de la radiothérapie pour un cancer de la sphère oto-rhino-laryngée, aux personnes de moins de 18 ans atteintes d'un cancer et aux élèves des écoles primaires et secondaires qui bénéficient de scellants dentaires à l'école.

