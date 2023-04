LAIVLY REMPORTE UN PRIX D'EXCELLENCE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DU BUSINESS INTELLIGENCE GROUP POUR SES SOLUTIONS GÉNÉRATIVES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET D'AUTOMATISATION





WINNIPEG, MB, le 3 avril 2023 /CNW/ - Laivly, chef de file sur le marché de l'intelligence artificielle (IA) générative et de l'automatisation pour les centres de contact, a été nommé lauréate par le Business Intelligence Group dans son programme de prix d'excellence en intelligence artificielle . Les prix récompensent les organismes, les produits et les personnes qui donnent vie à l'IA et l'appliquent pour résoudre des problèmes concrets. Laivly a été honorée pour sa plateforme configurable, qui crée une couche d'intelligence artificielle puissante et intuitive pour les piles et les outils technologiques existants des centres de contact.

Laivly permet aux marques d'utiliser la puissance révolutionnaire de l'IA génératrice pour automatiser des types de contacts complexes qui auparavant ne pouvaient être facilités que par des agents réels; Laivly traite plutôt ces types avec un travailleur numérique que l'entreprise appelle SIDD. La plateforme offre une connectivité transparente et sécurisée entre le client, les agents en direct et le travailleur numérique pour gérer tous les types de contact, y compris les appels, le clavardage, les courriels et les messages texte, tout en traitant les tâches administratives et manuelles.

En misant sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'automatisation intelligente, Laivly donne au secteur des centres de contact une nouvelle capacité transformationnelle pour soutenir les agents dans leurs tâches quotidiennes et améliorer l'expérience des agents et des clients. L'entreprise permet aussi d'éliminer de nombreux défis et obstacles techniques inhérents au domaine des centres de contact et à d'autres solutions.

« Chez Laivly, nous connaissons depuis longtemps l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir sur la sphère des centres de contact, et nous avons entrepris d'appliquer la technologie de manière réfléchie qui a bénéficié à l'industrie, a déclaré Jeff Fettes, chef de la direction et fondateur de Laivly. C'est un honneur d'être reconnu pour l'incidence positive de notre approche en matière de solutions d'IA. »

« Nous sommes très fiers de nommer Laivly gagnante de notre premier programme de prix d'excellence en intelligence artificielle, a déclaré Maria Jimenez, chef des mises en candidature pour le Business Intelligence Group. Il était clair pour nos juges que Laivly utilisait l'IA pour améliorer la vie de ses clients et de ses employés. Félicitations à toute l'équipe! »

Pour en savoir plus sur Laivly et sa plateforme d'IA générative et d'automatisation d'entreprise, visitez le site laivly.com .

À propos de Laivly

Laivly fait partie de la classe de technologie émergente de gestion de l'expérience client (CX), qui combine l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation avec des agents humains afin d'exploiter pleinement le potentiel du contact humain dans le service à la clientèle. En se connectant facilement aux outils et aux systèmes existants du centre de contact (aucune interface de programmation requise), Laivly met une couche d'intelligence artificielle puissante et intuitive supplémentaire à la disposition des agents du service à la clientèle, ce qui permet à ces derniers de prendre des décisions plus rapidement, de résoudre les problèmes dans des délais plus courts et de trouver des solutions plus intelligentes, tout en assurant des réponses parfaitement conformes à la marque.

Dirigée par une équipe d'anciens employés de centres de contact, Laivly a été créée en fonction des besoins et des défis uniques liés aux programmes de service à la clientèle. Laivly travaille avec les marques les plus influentes au monde afin d'améliorer l'expérience client en se concentrant sur l'expérience des agents. Laivly est une entreprise privée établie à Winnipeg, au Canada. Suivez Laivly sur LinkedIn , Facebook , Twitter et Instagram , ou apprenez-en plus sur https://www.laivly.com .

À propos de Business Intelligence Group www.bintelligence.com

Le Business Intelligence Group a été fondé avec la mission de reconnaître le véritable talent et la performance supérieure dans le monde des affaires. Contrairement aux autres programmes de prix de l'industrie , ces programmes sont jugés par des dirigeants d'entreprise qui ont de l'expérience et des connaissances. Le système de notation exclusif et unique de l'organisation mesure de façon sélective le rendement dans plusieurs domaines d'activité, puis récompense les entreprises dont les réalisations dépassent celles de leurs pairs.

