Adthos lance une solution pionnière d'annonces audio en libre-service 100 % générées par l'IA pour la radio, le podcast et le streaming

Pour la toute première fois dans le monde, les utilisateurs de la plateforme Adthos peuvent dès aujourd'hui générer des publicités audio complètes en utilisant l'IA.

Les annonceurs envoient simplement un court descriptif via un portail en libre-service, et en utilisant la technologie de l'IA, Adthos générera le script, ajoutant des voix d'IA, des effets sonores et de la musique, pour obtenir une annonce entièrement produite par l'IA en vue d'une diffusion immédiate. La plateforme utilise une douzaine de technologies d'IA, notamment GPT-4, le dernier modèle linguistique publié par OpenAI. La bibliothèque de la plateforme propose des centaines de voix d'IA de qualité supérieure triées sur le volet et formées qui détiennent collectivement 1 000 crédits IMDb, y compris des artistes lauréats d'un Emmy Award.

Cette technologie révolutionnaire offre aux annonceurs un libre-service intuitif et une production instantanée d'annonces audio de haute qualité s'appuyant sur les meilleurs talents vocaux disponibles. Pour les éditeurs, elle permet le type de microtransactions qui contribuent à soutenir les flux de revenus à longue terme. Les éditeurs peuvent également ajouter leur propre image de marque au portail en libre-service, pour un service plus personnalisé aux clients. Adthos propose des intégrations prêtes à l'emploi avec les systèmes d'automatisation radio et les serveurs publicitaires, ce qui signifie que la création audio est diffusable immédiatement, permettant ainsi aux éditeurs de créer une véritable plateforme d'achat d'annonces en libre-service.

Raoul Wedel, PDG d'Adthos : « Adthos est un habitué des premières sectorielles, mais je suis encore plus enthousiaste pour cette solution. Nous travaillons avec OpenAI depuis deux ans dans le cadre de ses programmes et nous avons déjà été les pionniers de son utilisation pour l'écriture de scénarios créatifs. L'ajout de l'IA pour sélectionner des voix, de la musique et des effets sonores permet d'atteindre de nouveaux sommets ! »

Deux douzaines des plus grands éditeurs au monde ont déjà été sélectionnés pour tester le produit. Pour faire une demande de participation à l'essai, veuillez contacter [email protected].

À propos d'Adthos

Adthos est une plateforme de vente publicitaire qui révolutionne la publicité audio. La première version de la plateforme a présenté la toute première technologie de service publicitaire créée spécifiquement pour la radio et le streaming en ligne. La deuxième version propose une technologie vocale pionnière générée par l'IA de qualité diffusion pour créer une publicité percutante et ciblée en un clin d'oeil.

