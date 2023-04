Avis aux médias - CONFÉRENCE DE MARTIN IMBLEAU À LA CHAMBRE DE COMMERCE DE MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

Depuis le dévoilement de son plan de développement durable en avril 2022, VIA Rail Canada (VIA Rail) a fait des progrès soutenus vers son objectif d'offrir une expérience zéro déchet sur sa nouvelle flotte du Corridor d'ici 2025 en se concentrant sur...

Postes Canada a émis un nouveau timbre aujourd'hui pour souligner deux des plus importantes fêtes du calendrier musulman : l'Aïd al­Fitr et de l'Aïd al-Adha. Le timbre commémoratif met en vedette un magnifique bol en céramique datant de plusieurs...