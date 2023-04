AgriBouclier(MD) devient la première plateforme de gestion des risques en Amérique du Nord à recevoir la plus haute mention possible dans le cadre de l'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles (Farm Sustainability Assessment [FSA])





OTTAWA, 03 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriBouclierMD, un outil complet d'évaluation des risques et de planification créé par Gestion agricole du Canada, est la première et la seule plateforme canadienne de gestion des risques qui répond aux normes de l'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles au niveau le plus élevé, à savoir le niveau OR (GOLD).



L'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles a été élaborée par le personnel de l'initiative pour une agriculture durable (Sustainable Agriculture Initiative [SAI]), qui représente une norme de durabilité internationalement reconnue visant à promouvoir l'agriculture durable dans l'ensemble de la chaîne de valeur des produits alimentaires et des boissons. Plus de 150 entreprises dans plus de 30 pays, dont le Canada, utilisent cette évaluation pour soutenir leurs objectifs en matière d'approvisionnement durable. Parmi ces entreprises figurent Nestlé, Cargill, Bayer, Syngenta, Bonduelle, Kellogg's, McDonald's, Ocean Spray et McCain.

L'évaluation est utilisée pour établir le niveau de durabilité des exploitations agricoles et pour encourager l'apport d'amélioration sur les fermes en ce qui touche la viabilité économique, la responsabilité sociale et la gestion de l'environnement.

AgriBouclierMD va encore plus loin pour ce qui est de la durabilité des exploitations agricoles. Il s'agit de la première et de l'unique plateforme canadienne à offrir une vue à 360° de l'exploitation agricole afin d'aider les agriculteurs à évaluer et à hiérarchiser leurs risques au moyen d'une série de questionnaires autodirigés portant sur six domaines clés, à savoir les ressources humaines, les finances, les marchés, la gestion agricole, l'environnement commercial et la production, et à créer un plan d'action détaillé pour mettre en oeuvre des pratiques exemplaires en matière de gestion des risques. La plateforme donne également accès à des ressources et à des outils supplémentaires pour aider les agriculteurs à atténuer davantage leurs risques.

« Dans un environnement d'affaires de plus en plus complexe et concurrentiel, la plateforme AgriBouclierMD aide non seulement les agriculteurs à prendre le contrôle en toute confiance, mais aussi à évaluer leurs pratiques de durabilité sur la ferme par rapport à l'une des normes de durabilité agricole les plus élevées au monde », a déclaré Heather Watson, directrice générale de Gestion agricole du Canada.

« Nous sommes fiers de mettre au point des outils de gestion d'entreprise novateurs tels qu'AgriBouclierMD pour rendre la gestion des exploitations agricoles un peu plus facile. »

La plateforme AgriBouclierMD est à la disposition de toutes les exploitations agricoles canadiennes, à l'adresse www.agribouclier.ca.

La création d'AgriBouclierMD a été financée en partie par le programme des initiatives Agri-risques d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

À propos de Gestion agricole du Canada

Chef de file national en matière d'activités de gestion d'entreprise agricole, Gestion agricole du Canada est le seul organisme qui se consacre exclusivement à l'élaboration et à la distribution d'information, de ressources et d'outils spécialisés en gestion d'entreprise, le tout pour placer les agriculteurs canadiens sur la voie du succès. Gestion agricole du Canada peut réaliser ses activités et programmes grâce au soutien de généreux commanditaires et partenaires, notamment le gouvernement, le secteur privé, le secteur sans but lucratif et le milieu universitaire.

