Programme d'aide aux organismes communautaires 2022-2023 - 45 000 $ AUX HABITATIONS DU CENTRE MULTIETHNIQUE DE QUÉBEC POUR UNE RECHERCHE-ACTION SUR LES RÉALITÉS ET LES CONDITIONS RÉSIDENTIELLES DES NOUVEAUX ARRIVANT





QUÉBEC, le 3 avril 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, sont fiers d'annoncer l'octroi de 45 000 $ à l'organisme Les Habitations du Centre multiethnique de Québec pour la réalisation d'une recherche-action sur les réalités et les conditions résidentielles des nouveaux arrivants.

Cette initiative verra le jour dans le cadre du volet Soutien pour des projets du Programme d'aide aux organismes communautaires de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et a été retenue par les membres du comité de sélection pour sa pertinence et ses retombées au regard des besoins du milieu de l'habitation dans la région de Québec.

Citations :

« Ce projet trace la voie à de meilleures conditions d'habitation pour les nouveaux arrivants de la région de Québec, plus particulièrement ceux en situation de vulnérabilité. En prenant le pouls de leurs besoins, cette recherche-action permettra de mieux outiller les intervenants du milieu afin d'implanter des formules d'hébergement transitoire répondant directement aux enjeux d'accessibilité au logement. C'est tout à l'honneur des Habitations du Centre multiethnique de Québec, dont la contribution est essentielle pour appuyer des personnes qui entament un nouveau chapitre de leur vie. Notre gouvernement est fier de favoriser l'émergence de nouveaux modèles qui dessinent le Québec d'aujourd'hui et de demain au chapitre de l'habitation. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je tiens à féliciter l'organisme porteur de ce projet, Les Habitations du Centre multiethnique de Québec, dont l'expertise unique et précieuse est un gage de réussite de cette recherche-action. Son apport sur le terrain, sa connaissance des enjeux ainsi que sa capacité à trouver des solutions innovantes apportent une vision essentielle pour relever les défis propres à notre région en matière d'habitation. Grâce à nos efforts conjugués, nul doute que ce projet aura des retombées positives pour l'ensemble des nouveaux arrivants de la Capitale-Nationale. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le Programme d'aide aux organismes communautaires de la SHQ offre une aide financière aux organismes communautaires du secteur de l'habitation qui contribuent à la réalisation de la mission de la SHQ.





Ces organismes offrent des services à leurs membres, ou plus directement à des clientèles utilisatrices qui mettent en place des services, des activités ou des projets favorisant l'amélioration des conditions d'habitation.





Deux volets composent ce programme, soit Soutien à la mission globale et Soutien pour des projets.





Plus précisément, pour le volet Soutien pour des projets, la SHQ subventionne des projets tels que des nouvelles pratiques communautaires en habitation, des études ou des analyses sur des besoins, des problématiques ou des solutions ou encore des activités de concertation.





Les projets doivent provenir du milieu communautaire et être réalisés en un an.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

