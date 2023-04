Mondel?z Canada lance une version mini de l'emblématique craquelin RITZ®





Les MINI RITZ sont aussi savoureux que les craquelins classiques; une collation qui s'emporte facilement n'importe où

TORONTO, le 3 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, RITZ - une des marques de craquelins les plus populaires au Canada - lance un nouveau format «?bouchées?» de son célèbre craquelin. Créés pour offrir encore plus d'occasions de collations, les craquelins MINI RITZ offrent le même goût doux et croustillant dans un nouveau format amusant.

«?Sur la route ou en famille à la maison, nous savons que les personnes canadiennes ont différents styles de collation, et nous sommes toujours à l'affût d'occasions de leur offrir de nouvelles façons de rendre l'heure de la collation encore plus satisfaisante, a déclaré Jaclyn Campbell, directrice, Craquelins chez Mondel?z Canada. Nous sommes ravis de continuer d'épater les papilles des Canadiens avec nos craquelins RITZ qu'ils connaissent et aiment, en format pratique à emporter!?»

Disponibles en deux emballages délicieusement pratiques, les nouveaux craquelins MINI RITZ sont faits pour faciliter la collation à la maison ou sur le pouce. Le sac refermable de 200 g convient parfaitement aux rencontres entre amis et aux soirées cinéma. Pour répondre aux besoins des personnes canadiennes sur la route, les craquelins MINI RITZ sont aussi offerts dans un emballage contenant six sachets individuels de 30 g - la collation idéale avant un match de soccer ou lorsqu'on a une fringale soudaine.

Les craquelins MINI RITZ sont maintenant disponibles en ligne et chez tous les grands détaillants du Canada, et ils s'ajoutent à la vaste gamme de produits de la marque, qui comprend notamment les Craquelins RITZ, les Craquelins au fromage RITZ et les RITZ Chips cuites.

À propos de Mondel?z International

Mondel?z International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) permet aux gens dans plus de 150 pays autour du monde de profiter d'une collation de la bonne façon. Avec un revenu net d'environ 31 milliards de dollars en 2022, MDLZ est à l'avant-garde en matière de collation avec des marques emblématiques locales et mondiales comme les biscuits et collations Oreo, Ritz, LU, Clif Bar et Tate's Bake Shop, ainsi que le chocolat Cadbury Dairy Milk, Milka et Toblerone. Mondel?z International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et Dow Jones Sustainability Index. Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez-nous sur Twitter au https://www.twitter.com/MDLZ.

