Une nouvelle présidente à la tête du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal





MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal est heureux de souligner les six années d'engagement du Pr Hany Moustapha à titre de président du Club des Ambassadeurs, fonction qu'il exerçait depuis 2017. Après deux mandats consécutifs, Pr Moustapha a officiellement passé le flambeau de la présidence à la Pre Catherine Morency le 1er avril dernier.

Fondé en 1985, le Club des Ambassadeurs regroupe à ce jour plus de 300 spécialistes influents qui, parallèlement à leurs activités habituelles, ont attiré un ou des événements d'envergure au Palais des congrès. Les Ambassadeurs sont des hommes et des femmes - professeurs, chercheurs et personnalités du monde des affaires - qui participent de façon importante aux retombées économiques et intellectuelles pour Montréal et la province.

Une implication riche de sens

Reçu à titre d'Ambassadeur en 2006, 2011 et 2018 lors du Gala annuel du Palais des congrès, puis nommé président en 2017, Pr Hany Moustapha est reconnu comme un leader de l'industrie aérospatiale au Québec et au Canada.

Initiateur du comité événements majeurs - aérospatiale du Palais des congrès, Pr Moustapha est également directeur du Réseau SDG (Smart-Digital-Green) InnovationTM, et titulaire de la Chaire de recherche Siemens sur l'intégration des technologies de l'industrie 5.0 et de la Chaire de recherche Pratt & Whitney Canada sur l'intégration et l'optimisation des systèmes de propulsion à l'École de technologie supérieure de Montréal.

En plus de ses activités professionnelles, Pr Hany Moustapha a permis à Montréal de recevoir trois congrès et expositions de portée internationale. En 2007 puis en 2015, Pr Moustapha a permis la réception de l'ASME Turbo Expo, événements ayant réuni plus de 5 600 congressistes, pour un total de 8,5 millions de dollars en retombées économiques et plus de 13 000 nuitées pour le secteur hôtelier. En 2018, la Global Power and Propulsion Society Conference est accueillie à Montréal grâce au dévouement du Pr Moustapha. Un rassemblement de 300 délégués étrangers et un total de plus de 700 000 dollars en retombées économiques.

Pr Moustapha s'est montré extrêmement actif pour tisser de solides liens entre le Palais des congrès et les huit universités québécoises membres du Réseau SDG InnovationTM, avec la volonté de créer des ponts durables entre université, étudiants et monde professionnel. Il a ainsi été un pilier dans la mise en place d'événements du Réseau SDG InnovationTM, comme le Forum international sur l'innovation 4.0 en 2019 et le Forum et salon international de l'innovation 5.0 en 2022.

Enfin, Pr Hany Moustapha demeurera actif au sein du Palais des congrès à titre de président du comité stratégique multisectoriel, une preuve réitérée de son engagement envers la mission de l'organisation. Ce comité réunit plus de 20 professionnels aguerris issus de multiples secteurs clés de Montréal, afin d'identifier des occasions d'affaires pour le Palais des congrès.

Une nouvelle présidente à la tête du Club

Catherine Morency, professeure à Polytechnique Montréal, titulaire de la Chaire Mobilité et de la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes, est une figure éminente du domaine de la mobilité urbaine et des transports.

Ambassadrice depuis 2020 et vice-présidente du Club des Ambassadeurs depuis 2022, Catherine Morency a contribué à l'obtention de la World Conference on Transport Research, qui aura lieu du 17 au 21 juillet 2023 ; plus de 1 000 personnes y sont attendues, pour un total de 4,4 millions de dollars en retombées économiques et 4 200 nuitées. Cette conférence représentera un moment fort pour la recherche en transports à l'échelle mondiale.

Pre Morency saura piloter le Club des Ambassadeurs avec brio pour les années à venir. Son enthousiasme envers la mission du Palais, sa compréhension des impacts et des retombées événementielles pour Montréal, sa prestance et son large réseau au sein de son secteur feront d'elle un véritable atout pour le rayonnement et l'évolution du Palais des congrès.

Un moment historique pour le Palais

Par ailleurs, l'intronisation de Catherine Morency marque le retour d'une femme à la tête du Club des Ambassadeurs après 17 ans, aux côtés de la présidente-directrice générale du Palais des congrès, Emmanuelle Legault, et de la présidente du conseil d'administration, Josée Noiseux. Pour la première fois dans l'histoire du Palais, ces trois postes décisionnels seront occupés simultanément par des femmes.

Citations

« C'est une très grande fierté de consacrer mon temps à une organisation comme le Palais des congrès de Montréal. Le Club des Ambassadeurs est un regroupement extraordinaire de professionnels qui redonnent à leur communauté sans compter. Je suis donc extrêmement heureux de rester actif au sein du Palais à titre de président du comité stratégique multisectoriel. Je souhaite également la bienvenue à ma successeure Catherine Morency, une chercheuse et une professeure dévouée à la relève et à la question des changements climatiques, deux sujets d'une importance capitale. Je suis persuadé que le Club est entre de bonnes mains. » - Pr Hany Moustapha, École de technologie supérieure de Montréal

« Je remercie le Pr Moustapha et toute l'équipe du Palais des congrès pour leur confiance ; c'est avec grand plaisir que je reprends le flambeau de la présidence pour ce mandat au sein du Club des Ambassadeurs. Au cours des deux prochaines années, je souhaite avant tout renforcer les liens mis en place par le Pr Moustapha avec la relève, qui revêt pour moi un intérêt fondamental pour le développement du monde des congrès internationaux. Les étudiants d'aujourd'hui sont nos congressistes de demain : la parole est à eux. » - Pre Catherine Morency, Polytechnique Montréal

« Toute l'équipe tient à remercier chaleureusement le Pr Hany Moustapha pour son dévouement indéfectible envers le Palais des congrès et son rayonnement. Sa passion pour son domaine, ainsi que sa générosité dans le partage de ses connaissances, de son réseau et de son temps ont été sa signature tout au long de ces dernières années. Un grand merci également à la Pre Morency de prendre les rênes de ce poste majeur pour le développement du Palais et son positionnement international. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

