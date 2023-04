Investissements routiers, ferroviaires et aéroportuaires 2023-2025 - Le gouvernement du Québec présent en région : près de 581 M$ pour une mobilité plus efficace et sécuritaire en Chaudière-Appalaches





LÉVIS, QC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 580 591 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers, ferroviaires et aéroportuaires de la région de la Chaudière-Appalaches.

Pour l'occasion, le ministre était accompagné de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et députée des Chutes-de-la-Chaudière, Mme Martine Biron, de la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, de la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, et du député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin.

Les sommes allouées visent la mise en oeuvre de projets significatifs pour le milieu, tels que :

l'élargissement de l'autoroute 20, entre le pont Pierre-Laporte et la route du Président-Kennedy, à Lévis;

le remplacement du joint du tablier du pont Risi et l'asphaltage de l'autoroute 73, dans les deux directions, à Lévis;

l'asphaltage de la route 204, de l'intersection avec la route 173 jusqu'au carrefour giratoire à Saint-Georges ;

; la réfection et le maintien d'actifs du chemin de fer Québec Central et le prolongement du réseau exploité, à l'ouest de Vallée-Jonction.

Ces derniers comptent parmi les 128 projets prévus dans la région.

Citations

« Ces investissements prouvent l'importance que nous accordons au maintien de nos actifs et à l'amélioration des infrastructures de mobilité sur notre immense et magnifique territoire. Ils incarnent notre engagement d'offrir aux Québécois une meilleure mobilité et une sécurité accrue sur nos réseaux. Ce faisant, nous renforçons nos chaînes logistiques et stimulons la vitalité de nos communautés, en soutenant leur développement socioéconomique et en favorisant la création d'emplois de qualité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis heureux de cet important investissement de 580 M$ qui va nous permettre de concrétiser concrétiser plusieurs projets de transports visant à rendre nos routes toujours plus sécuritaires. Plusieurs de ces projets sont attendus par les citoyens de la grande région de la Chaudière-Appalaches, et leur réalisation contribuera également au développement économique de plusieurs municipalités. Je suivrai avec attention l'avancement de ces travaux au cours des deux prochaines années. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Chaudière-Appalaches se répartissent comme suit :

204 777 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



142 452 000 $ pour améliorer l'état des structures;



52 701 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



167 718 000 $ pour des projets ferroviaires;



3 629 000 $ pour des projets aéroportuaires;



9 314 000 $ afin d'assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2022, plusieurs projets ont été menés à terme, dont :

la réparation du pont enjambant la rivière Chaudière, à Saint-Joseph-de-Beauce ;

;

la synchronisation des feux de circulation des routes 173, 204 et 271, à Saint-Georges ;

271, à ;

la réfection du pont Boulanger, à Montmagny ;

;

la reconstruction de la chaussée en béton sur l'autoroute 20, à Saint-Janvier -de- Joly et Saint-Apollinaire .

