Wendy's réaffirme son engagement en matière de qualité et d'innovation avec « On aime ça quand c'est frais »

La nouvelle campagne reflète l'engagement de la marque à apporter de la fraîcheur sur tous les fronts, y compris dans la qualité des aliments, l'expérience en restaurant, la croissance au Canada et la responsabilité de l'entreprise.

BURLINGTON, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - Wendy's Canada annonce aujourd'hui « On aime ça quand c'est frais », une nouvelle campagne reposant sur l'engagement de longue date de Wendy's envers des aliments frais et de qualité et une innovation axée sur l'avenir dans plus de 415 restaurants au Canada. Cette campagne souligne la nouvelle approche de Wendy's qui consiste à se montrer à la hauteur de sa clientèle en proposant des repas alléchants, des normes de conception de restaurant novatrices, de nouveaux objectifs de développement durable et des promotions renouvelées pour que les clients puissent déguster plus souvent leurs plats préférés de Wendy's.

« Dans un monde de micro-ondes et de produits surgelés où on prend souvent des raccourcis, Wendy's se démarque par son engagement à offrir de la qualité et de la fraîcheur », a déclaré Liz Geraghty, chef du marketing -- International chez Wendy's. « Chez Wendy's, on apporte de la fraîcheur en offrant à nos clients la possibilité de savourer leurs repas préférés de Wendy's à l'endroit et au moment où ils le souhaitent, en faisant évoluer nos restaurants et notre menu, et en nous rapprochant des communautés que nous servons. »

Le boeuf canadien emblématique, frais et jamais congelé*, de Wendy's ainsi que son engagement envers la qualité ne changent pas alors que la marque innove avec de nouveaux repas, une technologie de pointe, l'amélioration de l'expérience client, de l'expérience employé, ainsi que de l'offre numérique, et la création de nouvelles façons de recruter des franchisés pour favoriser sa croissance. Voici quelques exemples :

Nouvelles promotions : Jusqu'au 23 avril, les clients de Wendy's peuvent se réveiller du bon pied grâce à une nouvelle promotion de déjeuner-croissant à 5 $. Cet appétissant sandwich déjeuner est constitué d'un croissant au beurre de 120 couches, d'un oeuf canadien de catégorie A fraîchement cassé et, au choix, d'une galette de saucisse carrée grillée ou de bacon fumé au bois de pommier cuit au four, le tout accompagné de petites pommes de terre assaisonnées, chaudes et croustillantes. Les nouvelles promotions font partie des moyens de Wendy's pour offrir de la valeur à ses clients en leur proposant des repas de qualité et alléchants à un prix abordable.

Un an après son lancement, l'initiative de recrutement de franchisés de Wendy's a ouvert la voie à des entrepreneurs et entrepreneuses souhaitant évoluer au sein du groupe Wendy's, en particulier au Québec, en acquérant une franchise. Afin de soutenir ces efforts de croissance aux États-Unis et au Canada, l'entreprise a créé un fonds de développement sur mesure de 100 millions de dollars pour obtenir et construire des restaurants dans des marchés sous-exploités et offrir des solutions clés en main aux franchisés. Grâce à cette initiative, Wendy's a créé un réel engouement auprès de franchisés potentiels et le nombre de candidatures approuvées en 2022 représente environ 10 % de l'ensemble des franchisés de Wendy's. Nouveaux engagements en matière de développement durable : Cette année, la société Wendy's a fixé des objectifs à court terme, fondés sur des données scientifiques, pour réduire de 47 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) de type 1, 2 et 3 dans l'ensemble de son réseau mondial d'ici 2030. En réduisant considérablement ses émissions, Wendy's s'est engagé à réaliser des progrès significatifs, crédibles et mesurables dans la réduction de l'impact de son réseau sur le climat.

La nouvelle campagne « On aime ça quand c'est frais » de Wendy's commencera à être diffusée dans tout le Canada en révélant une nouvelle stratégie de marque et signature visuelle dans les restaurants.

Ces nouvelles fraîches de restauration rapide vous ont ouvert l'appétit? Pour consulter le menu ou trouver un restaurant à proximité, visitez order.wendys.com/location ou faites livrer votre commande par UberEats, DoorDash ou SkipTheDishes.

