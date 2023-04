BFGoodrich lance le pneu HD-Terrain T/A(MD) KT Le Pneu ultime pour les travaux les plus exigeants.





Conçu pour les conditions extrêmes et testé dans des environnements exigeants

Adapté pour la puissance des camions heavy-duty

Intégrant un tout nouveau composé de gomme conçu pour améliorer la résistance aux coupures et aux déchirures

LAVAL, QC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Pour être performants dans toutes les situations, les camions doivent être équipés de pneus appropriés. C'est pourquoi BFGoodrichMD lancera le modèle HD-Terrain T/AMD KT.

« L'environnement de travail peut être exigeant pour les véhicules, et la plupart des modèles de pneus sur le marché ne sont pas conçus pour une utilisation extrême en cas de coupures et de déchirures, mais plutôt pour des applications récréatives hors route », expliquait Stephen Peters, directeur de la marque BFGoodrich. « Le pneu HD-Terrain T/AMD KT de BFGoodrichMD vient combler un besoin sur le marché. Il a été spécialement conçu pour les consommateurs qui veulent le pneu ultime et durable pour les travaux les plus exigeants ».

Conçu pour les conditions intenses, le pneu HD-Terrain a été testé dans les environnements les plus exigeants. Il se démarque par les caractéristiques suivantes :

Résistance aux coupures et aux déchirures et flanc robuste.

Adapté aux camions performants.

Traction : Aucun travail n'est impossible avec le pneu HD-Terrain. Doté de barettes anti-boue « Mud-Phobic » et d'un épaulement dentelé, le pneu permet aux véhicules de se frayer un chemin dans le gravier et la boue, puis de rouler sur les routes asphaltées une fois le travail terminé.

Le pneu intègre également la technologie CoreGardMC qui confère au flanc une résistance inégalée contre les craquelures. Les conducteurs pourront réduire les pertes de temps, car le pneu HD-Terrain dure plus longtemps que n'importe quel autre modèle, sur les chantiers et ailleurs.

De plus, le flanc du pneu affichera la marque « Champion Baja » pour témoigner des prouesses du vainqueur à la course SCORE BAJA 500 2021 qui utilisait les pneus HD-Terrain.

À propos de BFGoodrich

BFGoodrichMD conçoit des pneus de haute performance pour toutes les personnes passionnées de la conduite dans pratiquement tous les types d'environnement. Combinant son expertise technique et 50 ans d'expérience dans les sports motorisés, BFGoodrich propose des pneus convenant à une gamme complète d'expériences de conduite, même extrêmes, sur route et hors route. Leur point commun : une performance inédite. Améliorez la performance de votre véhicule grâce aux pneus BFGoodrichMD et voyez où ils peuvent vous mener. Consultez notre site Web à www.BFGoodrich.ca ou suivez-nous sur Facebook à www.facebook.com/BFGoodrichCA ou Twitter @BFGoodrichCAN.

