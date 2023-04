Un lave-auto aux allures rétro inspirées du Rock & Roll est PRÊT À ROCKER et lance sa campagne de financement





Rock-N-Wash ® , entreprise d'Edmonton, propose une campagne de financement pour accélérer sa croissance

Contribution minimum de 250 $ - un investissement possible pour tous

Une marque émergente de lave-autos privés canadiens poursuit son expansion nationale

Un lave-auto rétro pour tous genres de véhicules : camion, VR, moto, bateau, semi-remorque, voiture classique et même votre chien!

EDMONTON, AB / ACCESSWIRE / 3 avril 2023 / Rock-N-Wash® Inc. ("Rock-N-Wash®", " RNW " ou la " Société "), une entreprise canadienne de lavage de voitures et de camions qui se concentre sur la création d'installations de services complémentaires innovantes et perturbatrices afin de révolutionner l'expérience du lavage de voitures, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un cycle de financement par émission d'actions (equity crowdfunding round) disponible sur Equivesto : Equivesto. Cette offre est ouverte aux investisseurs individuels et institutionnels. Le produit de la campagne de financement sera utilisé pour accélérer la croissance et financer la construction, à l'été 2023, de leur nouveau site à Sherwood Park, en Alberta, ainsi que des sites supplémentaires à travers le Canada pour soutenir l'augmentation de la production et l'évolutivité de la société.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de permettre à nos fans, à nos adeptes et aux membres de la communauté d'investir avec nous et de soutenir notre objectif de créer une expérience de lavage de voitures technologiquement avancée et engageante tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Nous reconnaissons le besoin de nouvelles installations innovantes et avons développé une solution avec un design protégé breveté et une expérience conviviale pour le consommateur. Nous avons l'intention de construire des sites respectueux de l'environnement dans tout le Canada afin d'accroître notre présence sur le marché » : a déclaré Sylvain Blouin, président-directeur générale Rock-N-Wash®.

Rock-N-Wash® est conçu stratégiquement avec de multiples flux de revenus récurrents pour produire des marges EBITDA saines ; le modèle de l'entreprise est breveté, évolutif et axé sur la communauté. La conception brevetée qu'elle a émise peut convenir aux clients résidentiels, commerciaux et industriels. RNW est à l'avant-garde de la gestion de l'environnement. Les sites de RNW économisent également l'équivalent de ~20 piscines olympiques par site en termes de consommation d'eau potable, et RNW a l'intention de faire certifier tous ses sites par le programme LEED.

La société dispose d'un modèle d'affaires éprouvé, ayant construit et exploité un site très prospère en 2013 - 2017 où leur revenu moyen par transaction était beaucoup plus élevé que la moyenne de l'industrie canadienne. Rock-N-Wash® procède actuellement à une levée de fonds de crowdfunding canadien avec Equivesto, une plateforme autorisée à opérer dans toutes les provinces du Canada.Cette opportunité a été structurée pour permettre à un investisseur qualifié ou accrédité de posséder des actions dans un modèle d'expansion pour aussi peu que 250,00 $. « Nous voulions vraiment offrir aux fans de RNW et aux membres de la communauté l'occasion de partager avec nous le modèle de propriété » a déclaré Sylvain Blouin.

Le concept de crowdfunding a reçu une mise à jour réglementaire très attendue au Canada en septembre 2021. Jusqu'à cette date, les marchés privés étaient presque le domaine exclusif des personnes fortunées et des initiés du secteur. La nouvelle exemption (Règlement 45-110), également connue sous le nom de règle du crowdfunding de démarrage, permet aux Canadiens d'investir dans des entreprises qui correspondent à leurs valeurs et qu'ils veulent voir réussir. Les détails du financement par crowdfunding de Rock-N-Wash® peuvent être consultés sur le site : Equivesto.

Blouin a ajouté : « Nous apportons une nouvelle approche à l'industrie désuète du lavage de voitures au Canada, qui comprend une conception stratégique de plusieurs services complémentaires sous un même toit, un impact positif sur l'environnement, un engagement envers la communauté, en d'autres termes, nous transformons une corvée banale en une expérience amusante. Ce sont les petits détails qui comptent, par exemple, nous offrons à tous nos membres un lavage gratuit le jour de leur anniversaire. » Rock-N-Wash® a été élu favori sur le marché d'Edmonton pendant 5 années consécutives, ses clients sont manifestement d'accord.

La campagne de financement de crowdfunding Equivesto pour Rock-N-Wash® commence aujourd'hui et est disponible sur le site : Equivesto.

Pour en apprendre davantage sur Rock-N-Wash® veuillez visiter le site web : Rock-N-Wash®

À propos de Rock-N-Wash ®

Rock-N-Wash® est une destination brevetée proposant des services multi-complémentaires et offrant aux consommateurs une expérience vibrante sur le thème du Rock'N'Roll avec 16 baies libre-service pour auto dont deux offre un service libre d'esthétique, 4 baies pour camions et véhicules de loisirs, une station vidange pour VR, un tunnel automatique express sans attente capable de laver plus de 90 véhicules par heure, un magasin de détail, un restaurant rétro des années 50 et 60, 2 lave-chiens, des services d'esthétique complets, 2 stations de recharge pour véhicules électriques, plusieurs aspirateurs extérieurs gratuits, un salon communautaire amusant de style rétro disponible pour la communauté et les clubs automobiles. Rock-N-Wash® propose également un programme de fidélisation avec un lavage GRATUIT le jour de votre anniversaire, lavage automatique mensuel illimitée à prix fixe, un programme de remise pour les flottes et un programme de cartes-cadeaux à prix réduit.

Pour plus d'informations

Sylvain Blouin, président et directeur général

[email protected]

1-780-860-5263

Alyssa Barry, Relations avec les médias

[email protected]

1-604-997-0965

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations qui, dans la mesure où elles ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des informations prospectives. Les informations prospectives sont généralement, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de mots tels que "sera", "projeté", "attendu" et d'autres mots similaires, y compris leurs négations, ou d'autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces informations prospectives sont basées sur diverses hypothèses et facteurs qui peuvent s'avérer incorrects. Bien que la société estime que les hypothèses et les facteurs sur lesquels ces informations prospectives sont fondées sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à ces informations prospectives, car la société ne peut garantir qu'elles s'avéreront exactes ou que l'un quelconque des événements prévus par ces informations prospectives se produira ou aura lieu, ou si l'un d'entre eux se produit, quels avantages la société en tirera. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques. Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse.

LA SOURCE : Rock-N-Wash Inc.

