Vect-Horus nomme le Dr Jean-Manuel Péan Directeur Scientifique





VECT-HORUS, l'entreprise de biotechnologie qui conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l'adressage de molécules thérapeutiques ou d'agents d'imagerie, a annoncé aujourd'hui la désignation du Dr Jean-Manuel Péan au poste de directeur scientifique. À ce titre, il dirigera les programmes scientifiques de VECT-HORUS et deviendra membre du comité de direction de la société.

Président et cofondateur de VECT-HORUS, Alexandre Tokay a déclaré : « Nous sommes très heureux que Jean-Manuel nous rejoigne en qualité de directeur scientifique et qu'il nous fasse bénéficier de sa vaste expérience de plus de 20 ans dans le secteur pharmaceutique, où il s'est illustré comme leader expérimenté dans la gestion et la conduite de projets de R&D. Je suis convaincu que son expertise et sa vision sont clés pour faire progresser notre technologie et notre portefeuille de produits. Son arrivée au sein de l'équipe de direction sera un grand atout pour la société. »

« Je suis très enthousiaste à l'idée de contribuer à résoudre un problème majeur dans le domaine biopharmaceutique, en développant des approches d'administration de médicaments sûres et ciblées », a indiqué le Dr Jean-Manuel Péan.

Le Dr Péan est titulaire d'un doctorat en sciences pharmaceutiques de l'Université Paris XI. Il a passé plus de 20 ans dans le secteur pharmaceutique, principalement au sein de l'entreprise française Servier, où il a occupé le poste de Directeur de la Formulation et de l'Innovation Galénique pendant quatorze ans, avant de devenir Directeur Scientifique CMC pour la reformulation des médicaments. Il s'est occupé de tous les aspects du développement pharmaceutique, de la formulation en préclinique au transfert industriel, et affiche un bilan de plus de 50 produits expérimentaux testés dans des essais cliniques ou enregistrés. Au cours de sa carrière, il a collaboré avec de nombreuses universités et sociétés de "Drug Delivery". Il est coauteur de plusieurs brevets et publications dans des revues scientifiques à comité de lecture portant sur des technologies sophistiquées telles que les nanoparticules décorées de ligands pour l'adressage de membranes biologiques.

À propos de VECT-HORUS

Vect-Horus conçoit et développe des molécules « vecteurs » qui facilitent l'adressage de molécules thérapeutiques ou d'agents d'imagerie vers des organes cibles, notamment le cerveau et les tumeurs. Créée en 2005, la société Vect-Horus est un spin-off de l'INP (CNRS/AMU) dirigé par le Dr Michel Khrestchatisky, cofondateur. Vect-Horus a 37 employés (essentiellement en R&D) et a sécurisé 45 millions d'euros en fonds propres et subventions.

Pour en savoir davantage sur Vect-Horus, rendez-vous sur www.vect-horus.com.

3 avril 2023