Gestion mondiale d'actifs CI achève les fusions de FNB et la radiation de la série FNB de fonds communs de placement





Gestion mondiale d'actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu la fusion de trois fonds négociés en bourse avec le FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI. Les fusions ont été mises en oeuvre après la fermeture des bureaux le 31 mars 2023.

GMA CI a également confirmé que la série FNB $ CA du Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (TSX : CGBN) a été radiée de la Bourse de Toronto (« TSX ») à la fermeture des bureaux le 31 mars 2023.

Fusions de FNB achevées

Les porteurs de titres de chaque FNB clôturé ont reçu des titres du FNB de continuation selon le ratio d'échange établi (le « Ratio d'échange »), tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous, pour chaque titre du FNB clôturé détenu au 31 mars 2023. Aucun titre fractionnel du FNB de continuation, ou espèces en tenant lieu, n'ont été émis ou payé à la suite des fusions. Le nombre total de titres du FNB de continuation émis à chaque FNB clôturé est également énoncé dans le tableau présenté ci-dessous.

FNB clôturé Symbole FNB de continuation Symbole Ratio d'échange Nombre total de titres du FNB qui continue émis dans le cadre de la fusion FNB Indice MSCI Monde Pondération faible risque CI (parts ordinaires couvertes) RWW FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires couvertes) CGDV 1,580699:1 975 242 FNB Indice MSCI Monde Pondération faible risque CI (parts ordinaires non couvertes) RWW.B FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes) CGDV.B 1,723079:1 340 659 FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI (parts ordinaires couvertes) RWX FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires couvertes) CGDV 1,043471:1 182 607 FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI (parts ordinaires non couvertes) RWX.B FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes) CGDV.B 0,935831:1 219 920 FNB Indice MSCI Europe Pondération faible risque CI (parts ordinaires couvertes) RWE FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires couvertes) CGDV 1,441327:1 367 278 FNB Indice MSCI Europe Pondération faible risque CI (parts ordinaires non couvertes) RWE.B FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes) CGDV.B 1,341300:1 395 635

Les coûts et dépenses associés aux fusions, qui ont été annoncées en décembre 2022, sont supportés par GMA CI, et non par les FNB clôturés. Les titres des FNB résiliés ont été radiés la cote de la TSX à la clôture au 31 mars 2023.

Distributions connexes

À la suite des fusions, certains FNB ont versé des distributions, comme il est indiqué ci-dessous. Les distributions de FNB réinvesties n'ont pas été versées en espèces, mais ont été réinvesties et les titres qui en résultent seront immédiatement consolidées de sorte que le nombre de titres détenus par chaque investisseur est demeuré inchangé. Les distributions ont été réinvesties le 31 mars 2023 aux porteurs de titres inscrits le 30 mars 2023.

Symbole boursier Montant de la distribution réinvestie (à réinvestir et à consolider) FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI CGDV 0,03514 $ CGDV.B 0,03540 $ FNB Indice MSCI Europe Pondération faible risque CI RWE 0,15402 $ RWE.B 0,14104 $ FNB Indice MSCI Monde Pondération faible risque CI RWW 0,16790 $ RWW.B 0,19239 $ FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI RWX 0,17348 $ RWX.B 0,18811 $

Radiation de CGBN

Les parts de la série FNB $ CA du Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (TSX : CGBN) ont été radiées de la cote de la TSX le 31 mars 2023, et la série FNB $ CA sera annulée à compter d'aujourd'hui, le 3 avril 2023.

La valeur liquidative finale par part de CGBN était de 20,44 $. Le produit net de la liquidation des actifs de la série, moins tous les passifs et obligations attribuables à cette série, sera distribué aux détenteurs de parts au prorata le ou vers le 5 avril 2023. La radiation a été initialement annoncée le 21 février 2023.

À propos de Gestion mondiale d'actifs CI

Gestion mondiale d'actifs CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement du Canada. Il offre une large gamme de produits et de services d'investissement et est présent sur Internet à l'adresse www.ci.com. GMA CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société indépendante qui offre des services de conseil en gestion d'actifs et de patrimoine à l'échelle mondiale, avec un actif total d'environ 389,4 milliards $ en date du 28 février 2023.

