FMC Corporation et HALO Trust unissent leurs forces pour améliorer la sécurité agricole grâce à des programmes de déminage en Ukraine





PHILADELPHIE et THORNILL, Écosse, 3 avril 2023 /PRNewswire/ --

FMC Corporation (NYSE: FMC), une société internationale de premier plan dans le domaine des sciences agricoles, et HALO Trust, une organisation non gouvernementale humanitaire qui protège les vies et restaure les moyens de subsistance des personnes touchées par le conflit, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration pour améliorer la sécurité agricole en Ukraine.

Dans le cadre de sa campagne Cultiver la liberté, FMC versera 3 % de son chiffre d'affaires de 2023 à l'Ukraine pour accroître considérablement ses efforts de déminage dans les régions touchées du pays. Grâce à ce financement, HALO Trust sera en mesure d'accroître considérablement sa capacité de déminage des fermes ukrainiennes.

« Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec HALO Trust. Depuis plus de trois décennies, leurs activités de déminage ont contribué à améliorer la sécurité et les moyens de subsistance dans de nombreux pays touchés par les conflits », a expliqué Mark Douglas, le président et directeur général de FMC. « Ce projet permet non seulement aux agriculteurs ukrainiens de retourner en toute sécurité dans leurs champs pour les semailles et les récoltes, mais il contribue également à améliorer la sécurité alimentaire partout dans le monde. Grâce à cette collaboration, nous aspirons à contribuer à un avenir où les agriculteurs pourront cultiver leurs terres sans crainte des restes explosifs laissés par la guerre et ouvrir la voie à des efforts de reconstruction solides, qui profiteront aux communautés agricoles et à l'ensemble du pays. »

James Cowan, PDG de HALO Trust, a déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'engagement généreux de FMC à financer notre travail vital en Ukraine. Cela nous permettra d'investir dans le personnel, l'équipement et les nouvelles technologies nécessaires à la tâche colossale consistant à protéger l'Ukraine contre les mines terrestres, les bombes et les obus. Avec l'appui de FMC, nous déploierons des équipes et du matériel de déminage essentiel pour nettoyer le terrain pour les agriculteurs ukrainiens, leurs familles et leurs communautés. »

La collaboration entre FMC et HALO Trust débutera en avril dans plusieurs communautés à travers l'Ukraine.

À propos de FMC

FMC Corporation est une entreprise mondiale de sciences agricoles qui a pour mission d'aider les agriculteurs à produire des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des fibres et du carburant pour une population mondiale en expansion tout en s'adaptant à un environnement changeant. Les solutions novatrices de protection des cultures de FMC ? y compris les produits biologiques, la nutrition des cultures, l'agriculture numérique et l'agriculture de précision ? permettent aux producteurs, aux conseillers en cultures et aux professionnels de la gestion du territoire et des nuisibles de relever leurs plus grands défis économiques tout en protégeant l'environnement. Avec environ 6 600 employés répartis sur plus de 100 sites dans le monde, FMC s'engage à découvrir de nouveaux ingrédients actifs d'herbicides, d'insecticides et de fongicides, des formulations de produits et des technologies pionnières qui seront toujours meilleures pour la planète. Rendez-vous sur fmc.com pour en savoir plus, et suivez-nous sur LinkedIn® et Twitter® .

À propos de HALO Trust

HALO Trust est une organisation mondiale à but non lucratif dont la mission est de protéger des vies et de rétablir les moyens de subsistance des personnes touchées par les conflits. Depuis 1988, HALO sert les personnes touchées par les conflits en déminant et éliminant les débris explosifs qui menacent les vies, les membres et les moyens de subsistance sans faire de distinction, avant et après la fin des combats. Elle opère dans 30 pays et dispose d'un personnel d'environ 12 000 personnes, dont la grande majorité sont des locaux formés pour rendre leurs propres communautés plus sûres.

HALO opère en Ukraine depuis 2016 et, depuis l'invasion russe de 2022, elle a élargi son programme de déminage et de neutralisation des explosifs sur les terres précédemment occupées autour de Kiev, Kharkiv et Mykolaiv.

Déclaration en vertu des dispositions relatives à la sphère de sécurité de la loi de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées : Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, qui sont fondées sur les opinions et les hypothèses actuelles de la direction concernant les événements futurs, les conditions commerciales futures et les perspectives de la société, sur la base des informations actuellement disponibles. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus par toute déclaration prévisionnelle. Ces facteurs comprennent, entre autres, les facteurs de risque et autres déclarations d'avertissement inclus dans le formulaire 10-K de 2022 de FMC déposé auprès de la SEC, ainsi que dans d'autres dépôts de la SEC et communications publiques. FMC recommande aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par la mise en garde ci-dessus. FMC n'a aucune obligation, et rejette spécifiquement toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives afin de refléter les événements ou les circonstances survenant après la date à laquelle elles ont été faites, sauf si la loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2045413/FMC_Halo_Trust_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2045414/FMC_Halo_Trust_demine.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2045415/FMC_Halo_Trust_Worker.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2045416/FMC_Halo_Trust_Digging.jpg

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 07:00 et diffusé par :