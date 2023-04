7e Semaine de l'alphabétisation populaire : Ensemble, traversons l'écran pour rendre le virage numérique plus humain !





MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) ainsi que ses 77 organisations membres invitent la population et les élu.e.s à suivre leur 7e Semaine de l'alphabétisation populaire, qui se tiendra du 3 au 7 avril 2023 sous le thème : Traversons l'écran, pour un virage numérique humain. Pour l'occasion, le RGPAQ dévoilera trois capsules vidéo ainsi que deux albums de témoignages sur sa page Facebook .

« Si t'as pas d'outils technologiques, c'est comme si t'existais pas. »

Personne participante du Centre Alpha Papineau

Ces capsules vidéo et albums mettront en lumière les défis rencontrés par les adultes peu alphabétisés et en situation de pauvreté dans le contexte du virage numérique. Et nombreux sont ces défis ! En effet, le virage numérique n'a rien d'une partie de plaisir pour ces personnes : perte d'autonomie, isolement, disqualification, exclusion, non-recours aux services, déni de droits, la liste est longue et indigne du Québec !

« Le virage numérique produit assurément de l'exclusion numérique. Il porte atteinte aux droits fondamentaux des gens, notamment leur droit à l'information et à des services accessibles. Notre société ne peut pas emprunter aveuglément la voie du numérique en laissant de côté les personnes qui en sont exclues » insiste Martine Fillion, présidente du RGPAQ.

La 7e Semaine de l'alphabétisation populaire constitue, pour le RGPAQ, le point de départ d'une mobilisation visant à donner de la visibilité aux conséquences du virage numérique sur les personnes peu alphabétisées et en situation de pauvreté, et à proposer des solutions pour rendre ce virage numérique plus humain !

L'alphabétisation populaire, c'est bien plus que des mots !

À propos du RGPAQ

Le RGPAQ représente fièrement 77 organismes d'alphabétisation populaire répartis à travers le Québec. Il a pour mission la promotion, la défense et le développement de l'alphabétisation populaire et des groupes populaires d'alphabétisation ainsi que la défense collective des droits des adultes peu alphabétisés. Il partage avec l'ensemble du mouvement de l'action communautaire autonome la vision d'une société juste, égalitaire et démocratique.

