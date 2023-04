/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Négociation nationale - Manifestation exclusivement féminine sur le travail invisible des profs/





QUÉBEC, le 2 avril 2023 /CNW/ - Les personnes représentant les médias sont invitées à une manifestation organisée par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), à l'occasion de la Journée mondiale du travail invisible, le mardi 4 avril 2023, dès 7 h 15, devant le Château Laurier, à Québec. Leur marche vers la rue des Parlementaires, en passant par la Fontaine de Tourny, devrait durer une trentaine de minutes. Cette mobilisation marquera la fin de leur convention collective, le 31 mars 2023.

Les 150 enseignantes qui seront présentes souhaitent sensibiliser la députation à toutes les tâches périphériques qu'elles accomplissent dans le cadre de leur travail et aux différents rôles qu'elles assument dans leur vie privée, en plus conditions de travail difficiles avec lesquelles elles doivent composer.

La présidente de la FAE, Mélanie Hubert répondra aux questions des médias lors d'un point de presse à 8 h, sur la rue des Parlementaires. Puis elle s'adressera aux profs présentes.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Rassemblement sur le travail invisible des enseignantes



Qui : 150 enseignantes, dont la présidente de la FAE, Mélanie Hubert



Quand : Mardi 4 avril 2023, de 7 h 15 à 9 h 30; point de presse à 8 h



Lieu : Départ devant l'hôtel Château Laurier; arrivée sur la rue des Parlementaires (l'itinéraire peut être fourni)

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 60 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2 600 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Communiqué envoyé le 3 avril 2023 à 07:00 et diffusé par :